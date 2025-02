YosStop habla sobre la controversia de Maribel Guardia e Imelda Tuñón; manda 'recadito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yoseline Hoffman, mejor conocida como ‘YosStop’ fue una destacada influencer hace algunos años, gracias a los videos que solía compartir en su canal oficial de YouTube, donde hablaba sobre el estilo de vida y diversos temas sociales; sin embargo, todo ello se vio interrumpido cuando se vio involucrada en una controversia con respecto a un video en el que aparecía una agresión sexual a una menor.

Es derivado de ello, celebridad fue a dar a la cárcel y perdió todos sus privilegios en cuanto a YouTube se refiere; sin embargo, esta polémica parece estar muy lejos y ahora disfruta de una vida social y tranquila. Por esto mismo fue invitada al bautizo de la hija de José Eduardo Derbez y la también influencer Paola Dalay. Dado a que se trataba de un evento de alto perfil, la prensa no dudó en presentarse para ver qué entrevistas lograban conseguir.

Es bajo este contexto que Yoseline Hoffman fue abordada por los medios de comunicación, quienes no dudaron en cuestionarla sobre toda la controversia relacionada con Imelda Tuñón y Maribel Guardia, tema que también tiene a todos los amantes de la farándula preocupados, puesto se trata de un escándalo que explotó de un momento para otro y aún a la fecha ha dado mucho de qué hablar por la gran cantidad de testimonios que han salido a la luz.

Por su parte, Yoseline Hoffman declaró que ella no puede hablar mucho al respecto, aunque sí atinó a enviar buenos deseos para todos los involucrados. Asimismo, la rubia aclaró que, al no estar involucrada en todo el tema no podía hablar hablar sobre ello: “Yo, o sea, de verdad siento que pasen por este tipo de situaciones. Siempre le voy a mandar mis mejores vibras, no tengo muchos consejos para dar. Ahora sí que quién soy yo para dar consejos, sobre todo en situaciones que no tengo nada que ver o que no entiendo como se está dando todo”.

YosStop habla sobre controversia de Maribe Guardia

Créditos: Internet

Por otro lado, Yoseline le envió un mensaje a Imelda Tuñón: “Fuerza, paciencia, la vida a veces nos obliga a tener paciencia”. Cabe aclarar que YosStop no fue la única cuestionada sobre el tema, puesto hace varias semanas, la abuela de Tessa, Victoria Ruffo habló al respecto y le pidió a la audiencia que se abstuvieran de hablar, dado a que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo y se trataba de un tema privado.

Fuentes: Tribuna