Abogado de Justin Baldoni reacciona a broma de Ryan Reynolds sobre drama de Blake Lively

Los Ángeles, California. - La reciente aparición de Blake Lively y Ryan Reynolds en el especial del 50 aniversario de Saturday Night Live (SNL 50) ha causado sorpresa e indignación, especialmente en el equipo legal de Justin Baldoni, quien enfrenta una batalla judicial contra la actriz. Brian Freedman, abogado de Baldoni, expresó su asombro por la participación de la pareja en el evento, considerando el contexto de la demanda en curso. "Francamente, no conozco a nadie cuya esposa haya sido acosada sexualmente y haya hecho bromas sobre ese tipo de situación", declaró Freedman en una entrevista en Hot Mics with Billy Bush.

Durante el especial de SNL 50, Reynolds interactuó con las presentadoras Amy Poehler y Tina Fey en un segmento donde fingió sorpresa ante una supuesta revelación, mientras Lively reaccionaba de manera teatral. Aunque algunos espectadores encontraron la escena divertida, en redes sociales y en Hollywood la reacción fue mixta. Según fuentes citadas por el medio Page Six, el equipo legal de Baldoni podría considerar el cameo como evidencia en el caso. "Es muy plausible que esta salida pública sea usada para defenderlo", dijo una fuente cercana al actor.

Mientras algunas figuras de la industria criticaron la presencia de Lively y Reynolds en el evento, calificándolo como un intento de restar importancia a las acusaciones, otros lo consideraron una estrategia de imagen efectiva. "La gente en Hollywood cree que no fue una buena imagen para la pareja", aseguró una fuente, mientras que la estrella de telerrealidad Bethenny Frankel calificó la aparición como un "movimiento de marketing brillante".

Para quien no lo sepa, la controversia se origina en la demanda presentada por Lively en diciembre de 2024, donde acusa a Baldoni de acoso sexual y de orquestar una campaña de desprestigio en su contra. Baldoni, por su parte, niega las acusaciones y ha respondido con una contrademanda por difamación y extorsión por 400 millones de dólares contra Lively, Reynolds y The New York Times, medio que publicó inicialmente la denuncia.

El juicio está programado para marzo de 2026, y mientras tanto, la pareja ha decidido mantenerse en el ojo público sin arrepentimientos. "Blake inicialmente dudó en asistir, pero finalmente está contenta de haberlo hecho y haberlo pasado bien", declaró una fuente cercana. A pesar de la polémica, Lively y Reynolds parecen firmes en su decisión de continuar con su vida pública, mientras el proceso legal sigue su curso

Fuente: Tribuna