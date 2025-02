Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por intento de feminicidio, según 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Tal parece que Alicia Villarreal no interpuso una demanda contra su expareja, Cruz Martínez, por violencia intrafamiliar, después de que la golpeara e intentara ahorcarla, sino que en realidad lo denunciaría por intento de feminicidio ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o al menos eso acaban de informar los presentadores en el programa Ventaneando.

Villarreal fue vista en la Ciudad de México a un día de haber alertado a sus seguidores durante su presentación en Zitácuaro, Michoacán, tras haber realizado la señal de auxilio por violencia intrafamiliar. De acuerdo con el programa Ventaneando, la intérprete de Te Aprovechas abandonaba una reunión con sus abogados en la capital azteca, a la que acudió acompañada del productor Hugo Mejuto y su hermana Coral Villarreal.

A pesar de que los corresponsales de la emisión de espectáculos intentaron obtener las primeras declaraciones de la famosa sobre el controversial tema, Alicia mantuvo total silencio y, sin pensarlo, ingresó al lugar donde se llevó a cabo la cita con su defensa legal. Por su parte, el productor de los recientes espectáculos de la intérprete de Ay Papasito, aclaró el motivo por el que la artista no puede brindar ninguna declaración pública sobre la denuncia que se dice interpuso contra su aún esposo, el exintegrante de los Kumbia Kings.

Nos pide ahora la parte legal, su equipo legal, que no digamos, que sean ellos los que se comuniquen con los términos y con el lenguaje que debe de ser para no interferir en algo. Es un tema que ella tiene que resolver, pero no está sola y está protegida", manifestó Hugo.