Arturo Carmona habla de la separación de Alicia Villarreal; sería culpable de la agresión

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Arturo Carmona, que en las últimas horas ha sido señalado como el culpable de la agresión en contra de su exesposa y madre de su hija, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, hace poco brindó una entrevista para el programa Hoy, en la cual habló de su separación con el también cantante de origen mexicano, Cruz Martínez, y si piensa dejar de trabajar a su lado.

El pasado domingo 16 de febrero, se informó de la agresión en contra de la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, y el pasado lunes 17 de febrero, se aseguró que el motivo de la pelea fue Carmona, el exmarido de Alicia, con el cual mantiene una cerca relación por su hija en común y los negocios laborales juntos. Supuestamente, el inicio de la pelea fue por un video en el que aparecen los exesposos promocionando el tema Tequila, en el que hasta bailan juntos.

Ahora, este martes 18 de febrero, en la sección ¿De Qué Me Hablas?, compartieron una entrevista con el actor de Televisa sobre esta polémica separación, a lo que este declaró: "Esos temas ya son muy de ella, no, o sea, estoy aquí, pero no puedo meterme y opinar, no puedo meterme a dar mi punto de vista en algo que no me concierne, que no me corresponde". Para evitar la "funa" contra Carmona, Martha Figueroa aclaró que estas declaraciones fueron el viernes 14 de febrero, antes de que se anunciara la mencionada agresión.

Después de la aclaración por parte de la presentadora de Con Permiso, transmitieron que Arturo comienza que siempre va a estar para Villarreal sin importar qué, pero no se meterá en ese tema, ya que es cosa de ambos, incluso dijo que seguirían trabajando juntos, porque ellos dos no están peleados, así como seguirá con la exintegrante de Juego de Voces: "Sí decirte 'aquí estoy para lo que necesites', sí decirte 'soy el padre de tu hija', pero no puedo irme más allá porque solo ellos saben como son las cosas, y aunque supiera es de dos, es de pareja".

Es muy independiente, al final trabajamos para la familia, sea como sea la circunstancia, seguimos trabajando, él y yo no estamos peleados", externó Arturo sobre el divorcio de su ex, antes de saber sobre la golpiza.

Finalmente, sobre cómo se encuentra su hija en común con Alicia, Melenie Carmona Villarreal, el actor de melodramas declaró que es una mujer muy madura y que está apoyando a su madre y a sus hermanos menores en todo lo que puede en este complicado proceso de separación: "Siempre demostrando el apoyo, mi hija ya tiene 25 años, mi hija ya tiene una madurez desde que yo me separé de su madre, ha sido un gran apoyo para su madre y un gran apoyo para sus hermanos, es la hermana mayor".

Fuente: Tribuna del Yaqui