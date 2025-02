¿Daniel Bisogno va a morir? Filtran que órganos del conductor de 'Ventaneando' fallarían

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Daniel Bisogno no podría salir de esto y estaría cerca de morir, debido a que un presunto amigo del conductor de Ventaneando, acaba de brindar una entrevista en la que afirmó que no hay buen pronóstico y sus órganos están fallando, y los médicos pese a sus mejores esfuerzos no pueden revertir las afectaciones que está teniendo, por lo que podría quedarle poco tiempo.

Alex Bisogno, hermano de Daniel, confirmó que hay una bacteria que está afectando los riñones, lo cual debilita el hígado y llena sus pulmones de agua. Ahora, la presunta amistad de la familia, declara que básicamente la familia se la pasa en el hospital, aunque no puedan estar justo al lado del conductor, ya que sigue en terapia intensiva y lucha con todo por su vida, pero cada vez se complican más las cosas.

Aparentemente, tienen cinco órganos vitales fallando y deben de hacer tratamientos externos para que realicen las funciones que normalmente hacen para mantener con vida a una persona, pero que es como un domino en el que las piezas van cayendo y no hacen más que empeorar ciertas cosas: "Lamentablemente, tiene una falla multiorgánica. Es cuando más de 2 órganos están mal. Ahorita no funcionan su hígado, sus riñones y sus pulmones. Además, se le infectó la sangre. Eso también es delicado".

La fuente declaró a TV Notas que el presentador de TV Azteca ha estado mucho al borde de la muerte y lucha por vivir, pues aunque él no le tema a la muerte, la realidad es que tiene ganas de vivir por su hija y ahora, deberá de enfrentar la hemodiálisis de por vida: "No ha pasado eso. Sí están afectados sus pulmones, pero los están ‘punzando’ para extraer el agua que está invadiendo. Lo hacen por medio de un catéter. Aquí lo importante es erradicar esta bacteria. Si sigue avanzando, esto podría acabar muy mal".

Tras la terrible pérdida de la mamá de Daniel, todos están más unidos que nunca. Hay una buena comunicación con Cristina, la mamá de la hija de Daniel. Estamos en oración. Si él no se ha dado por vencido, nosotros menos. Tampoco se han separado del hospital algunos miembros de la producción del programa. Desde la productora Iyari González hasta compañeros como Mónica Castañeda", aseguró la fuente.

Con respecto a todo esto que está ocurriendo, la fuente afirmó que era algo que ya esperan todos, pues se les advirtió desde antes del trasplante, y que Daniel aceptó por su hija Mikaela Bisogno, ya que él desea poder vivir el mayor tiempo posible para estar con ella y que crezca con su padre: "Las personas hablan y critican lo que no saben. Él es un hombre que ha luchado por vivir. Si en algún momento debía algo, ya lo pagó. Daniel no le tiene miedo a la muerte, pero no quiere dejar a su hija".

Su evolución ha sido lenta. A veces se pone muy bien y nos da la esperanza de que saldrá en los próximos días. En otras ocasiones las cosas se ponen muy complicadas. Daniel se deprime muchísimo. Solo Dios sabe por qué sucede todo esto. Lo único que nos queda a nosotros, como familia y amigos, es seguir rezando. Tenemos miedo, pero estamos positivos", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui