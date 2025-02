Muerte en Televisa: Productor sufre triste partida y llena de luto a 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo artístico en México de nueva cuenta se encuentra de luto debido a que hace algunas horas se confirmó la muerte de una querida cantante y también actriz. El productor Juan Osorio decidió pronunciarse ante esta repentina pérdida y mediante una entrevista con el programa Venga la Alegría, decidió recordar cómo fue trabajar con Paquita la del Barrrio en su exitosa telenovela Velo de Novia.

Como se recordará, la mañana de este lunes 17 de febrero se confirmó que la intérprete de Rata de dos patas había perdido la vida en su hogar en Veracruz mientras dormía. Al enterarse de la triste noticia, Osorio platicó con VLA recordando lo honrado que se siente de haber podido trabajar en la actuación con Paquita: "Empezando la semana con una noticia bastante triste para todos los que estuvimos cerca de Paquita la del Barrio", dijo el productor de novelas.

Asimismo, el exesposo de Niurka contó lo difícil que fue convencer a Paquita para que actuara: "Muchas anécdotas, les comparto una de ellas fue convencerla que estuviera en una novela, iba yo a su casa periodicamente, nos tomábamos un café, iba yo a su show, hasta que la convencí de que estuviera en una novela". En ese sentido, Osorio compartió el secreto que convenció a la fallecida artista para actuar por primera vez:

Una cosa que fue clave para que aceptara fue que le dije que Celia Cruz había hecho conmigo una novela y eso a ella le motivó", añadió.

Sin embargo, a La Del Barrio le costó mucho trabajo adaptarse a la forma de trabajar en las novelas: "Empezamos a trabajar y le daba llamados y me decía 'gracias hijo' y al otro día me decía 'no puedo ir hijo, tengo show'". Juan contó que en ocasiones la intérprete quería grabar toda la novela en un solo día: "Llegaba a las 8 de la mañana arreglada y todo y me decía 'estoy aquí para hacer todas tus escenas' y le decía 'no Paquita, no se puede hacer todas las escenas' y me puso 'productor rata de dos patas', fue un ambiente muy bonito".

Pese a lo difícil que fue grabar el melodrama de Televisa, el productor afirma que fue un verdadero honor trabajar con ella: "Un gran ser humano, su corazonsote no le cabía en ese cuerpo, tuve la fortuna de ser su productor en 2003". Finalmente, Juan recordó que Paquita deseaba grabar otra novela pero nunca se concretó el proyecto porque luego ella se enfermó:

Me decía que si cuándo hacíamos la otra novela y le decía 'tengo que encontrar una historia que te vaya muy bien', y cuando se enfermó nos dejamos de vernos, se encerró mucho", dijo Osorio.

