Productor de Alicia Villarreal habla de ataque de Cruz Martínez; filtran FOTOS de los golpes

Ciudad de México.- El actual productor musical u de los shows de la reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, acaba de bridar una entrevista en exclusiva para TV Azteca, en la que decidió hablar y dar detalles respecto al ataque que recibió la artista musical por parte de su expareja, el también cantante, Cruz Martínez. Paralelamente, Maxine Woodside en su programa también filtró fotos de sus golpes.

La intérprete de Ay Papasito, alertó a sus seguidores tras realizar la señal internacional de auxilio para denunciar violencia de género o en su hogar, de una manera discreta, sin que lo note el agresor, mientras culminaba su presentación en la ciudad de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Ante este escenario, es el productor del evento, Hugo Mejuto, quien se pronuncia sobre lo que significó este momento donde la intérprete mexicana revela ante sus fanáticos que es una presunta víctima de violencia familiar a manos de su aún esposo.

En una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, Mejuto explica un poco de lo que sucede en el caso con el exintegrante de los Kumbia Kings, destacando que él está ahora en plan de amigo respetando su espacio, lo que quiere contar y por supuesto lo que quiere hacer con la situación: "Era, incluyendo a Alicia, motivarla, buscar su estabilidad y enfoque para sacar el espectáculo como lo que es, una profesional, y si eso al final hizo, pues es una denuncia al final pública, ¿no?, así lo entiendo y así lo interpreto yo, y así lo respeto".

Posteriormente, el hombre conocido por proyectos como GranDiosas, explicó que por el momento está impedido para brindar detalles con respecto a la denuncia de la exvocalista del Grupo Límite: "El despacho legal nos pidió que no diéramos declaraciones a detalle del proceso, del contenido del proceso ya se encargará su despacho de abogados, ya nos reunimos esta tarde y pues ya el seguimiento lo darán ellos, y nosotros seguiremos trabajando, tanto en lo personal, que debemos de trabajar cada uno, como en lo laboral". Sobre cómo encontró a Alicia tras culminar el concierto, Hugo mencionó:

Tenía mucha fortaleza, ella trataba siempre de estar fuerte dentro de…, como…, tenía esta situación como que se iba, pero trataba de regresar, y de ser fuerte, de sacar adelante el trabajo. Y al regreso ella ya estaba agotada, ya muchas horas sin dormir, nos regresamos juntos por carretera, aquí a la Ciudad de México y traté de no ser invasivo, de que el trayecto fuera ameno, tranquilo, por lo menos dentro de lo que estaba pasando", externó.

No obstante, Mejuto confesó que la intérprete no se encontraba en perfecto estado físico: "Como lo notan en el semblante, no estaba al 100, no estaba bien ella, se nota, el cuerpo no miente, la mente sí, el cuerpo no". Finalmente, el productor contó que Alicia también se vio afectada al conocer la noticia de la muerte de Paquita la del Barrio: "Estaba triste, no solo por lo que ella está pasando, que sabemos, sino también por lo de Paquita, y solamente me miraba y suspiraba diciendo: 'se me fueron dos grandes amigas', fueron sus palabras".

Por otro lado, en el programa Todo Para La Mujer, hace un par de minutos compartieron en vivo una fotografía de Alicia en el hospital, en el que se puede como muestra su brazo ante las cámaras para que capturen los golpes y moretones que le dejó el cantante durante su altercado físico.

Foto de los moretones de Alicia. X @radioformula

Fuente: Tribuna del Yaqui