Shakira acabó hospitalizada en Perú por 'sobredosis', afirma periodista; revela qué ingirió

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Shakira apareció en todos los titulares de la prensa, no solo porque anunció su nueva gira de conciertos, Las mujeres ya no lloran, sino porque a los pocos días de iniciar su tour se reportó que había sido hospitalizada de emergencia. Aunque la artista colombiana fue hermética y no dio el motivo exacto de su situación médica, ha salido a la luz qué provocó su malestar.

Como se sabe, la exesposa de Gerard Piqué fue hospitalizada de emergencia en Lima, Perú, tras presentar un fuerte dolor abdominal, y ello provocó que la cantante cancelara su concierto programado para el 16 de febrero en el Estadio Nacional de la capital inca. Ante las especulaciones sobre las posibles causas del mal de salud que aquejó a la barranquillera, el periodista y escritor peruano Jaime Bayly reveló todos los detalles.

Presuntamente, la intérprete de temas como Te felicito habría sufrido una intoxicación alimentaria tras ingerir ceviche en un restaurante de la Costa Verde. De acuerdo con lo mencionado por Bayly en su canal de YouTube, Shakira habría degustado dos platillos específicos: un ceviche tradicional y otro nombrado 'Sobredosis', que contiene varios mariscos, los cuales no le cayeron del todo bien.

Algo pasó entre esos ceviches que comió Shakira. La pobre se habría sentido fatal porque ella es una guerrera", manifestó Jaime, quien además se excusó en nombre de sus compatriotas.

Me siento mal porque yo nací en Lima, por eso le pido disculpas en nombre de todos los limeños, que no la hemos recibido con la dulzura que ella se merecía y que la hemos emboscado. Mil disculpas", añadió.

De la misma manera, el presentador también advirtió sobre los riesgos de consumir mariscos en lugares desconocidos y aclaró que el ceviche que habría provocado la intoxicación fue adquirido en el lujoso Hotel Miraflores Belmond, donde la cantante se hospedó con todo su equipo. "Por supuesto, estaba deshidratada. Cuando algo te intoxica y te cae mal, hay necesidad de poner suero, hidratar y administrar vitaminas", explicó el periodista.

Asimismo, el informante hizo énfasis en casos similares de otras figuras públicas que han enfrentado problemas de salud tras consumir mariscos en Lima. A pesar de que la salud de Shakira también causó nerviosismo por la posible suspensión de más fechas de su gira internacional, la famosa cumplió con su segunda presentación programada para el 17 de febrero. Conjuntamente, se informó que el show suspendido se repondrá el 15 de noviembre en Lima.

Fuente: Tribuna