Tiembla Ángela Aguilar: Adele demanda a la esposa de Nodal por plagio en 'Qué agonía'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Ángela Aguilar no ha vivido unos meses nada fáciles en cuestiones personales debido a su polémico matrimonio con Christian Nodal, y ahora una nueva controversia la empaña pero en el terreno profesional. Resulta que ha trascendido que la intérprete británica Adele interpuso una demanda en contra de la hija de Pepe Aguilar, pues la acusa de plagio en uno de sus temas más exitosos.

A través de las redes sociales ha trascendido que, aparentemente, un tribunal en California, Estados Unidos, habría emitido un fallo a favor de Adele por una demanda de plagio presentada contra 'Angelita'. A pesar de que no se ha revelado un documento oficial que dé certeza al presunto veredicto, se dice que el litigio se suscitó por las similitudes entre el éxito internacional de la británica, Rolling in the Deep y la canción Qué agonía.

Como se sabe, este último tema es interpretado por la ahora esposa de Nodal junto a la cantante sonorense Yuridia y hasta el momento acumula 980 millones de reproducciones en YouTube. La controversia inició en Internet, después de que usuarios señalaron que el coro de Qué agonía presentaba una similitud considerable con el icónico tema de Adele, lanzado en 2010 como parte de su álbum 21.

A partir de esta situación, fue que aparentemente el equipo de abogados de la artista británica tomó acciones legales, argumentando una posible infracción de derechos de autor. A pesar de que ninguna de las partes involucradas ha salido a negar o desmentir esta situación, el compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, conocido artísticamente como Fato, salió en defensa de la cantautora mexicana.

Ante distintos medios de comunicación, Fato aseguró que la canción pertenece a la joven cantante y a su famoso padre, desestimando las acusaciones de plagio que han circulado recientemente: "Yo lo que sí sé es que la canción es de Ángela, de Pepe y creo que de ellos dos", expresó el compositor, dejando claro que la autoría de la pieza musical pertenece a los integrantes de la dinastía Aguilar.

De la misma manera, Fato no descartó que los señalamientos contra Ángela puedan ser parte de un intento por dañar la imagen de la cantante, quien hasta el momento es considerada como una de las artistas más prometedoras de la música regional mexicana. Hasta el momento ni Pepe ni su hija o Yuridia han salido a hablar de esta delicada acusación.

Fuente: Tribuna