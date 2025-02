Tras piquete de viuda negra, Cynthia Klitbo sufre inesperada muerte; 'VLA' llora su pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A días de informar que fue hospitalizada de emergencia y pudo haber perdido la vida por un piquete de viuda negra, la reconocida actriz de melodramas, Cynthia Klitbo, recientemente ha causado una gran conmoción, y en vivo de Venga la Alegría le han enviado un emotivo mensaje, llorando su dura pérdida, a pocas horas de haber informado la tan dolorosa e inesperada muerte que sufrió.

Buscando pasar unos días de descanso bien merecido y olvidarse del estrés que viene con sus obligaciones, la actriz de Televisa se fue a vacacionar a la hermosa ciudad de Guadalajara, sin embargo, pasó de sentirse en el cielo al infierno en un segundo, cuando comenzó a sentir una molestia en la piel que la llevó al hospital: "Se me vino el pedazo de la piel entera. Me picó una pu… viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear (morir). No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico, para no espantarme".

Desgraciadamente, su parada de emergencia al nosocomio y estar muy cerca de la muerte, Klitbo enfrenta un doloroso luto por el deceso de la querida cantante de rancheras, Paquita la del Barrio, quien a sus 77 años de edad perdió la vida en su hogar en Xalapa, aparentemente por un infarto. La querida actriz y la cantante, se hicieron grandes amigas en el melodrama Velo de Novia, en los 2000's, producida por Juan Osorio, por lo que ahora, Cynthia se dice "devastada", pues era de sus mejores amigas, con la que se divirtió mucho y pasó maravillosos momentos.

Dado a esta cercanía que era tan evidente, en el matutino de TV Azteca se pusieron en contacto con la villana de La Dueña, para que diera sus impresiones por la muerte de su amiga. Como era de esperarse, Klitbo estaba devastada y ahogada en llanto no podía dejar de elogiar la carrera y la maravillosa persona que era Paquita: "Era una persona muy cálida, yo siempre fui muy fan de sus canciones, era un nivel de Juan Gabriel, un ícono, estoy muy triste, estoy que no me cabe el 20, porque era muy buena persona, muy ubicada, nunca dejó su lugar, donde se hizo, nunca dejó a su gente"

Cynthia reconocido que por cuestiones de trabajo, ella y Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, se separaron, pero en Velo de Novia no se despegaban y por muchos años fue así, aclarando que aún a la distancia estaban en constante contacto y siempre que podía iba a sus conciertos y hasta llevaba amigos extranjeros: "Era muy chistosa, porque tenía cara seria, de enojada, pero era muy cálida, y yo cada que venía un extranjero la llevaba a verla, le dedicaba las canciones, les mandaba las botellas, era muy espléndida y hasta me prestaba el micrófono, yo que cantaba horrible".

Finalmente, recordó que la intérprete de Rata De Dos Patas siempre estuvo para ella en cada decepción amorosa y con su usual sentido del humor la reconfortaba y le pedía que escuchara su música para que ya se consiguiera a un buen hombre que la amara bien: "Yo siempre anduve de una mala relación en otra, entonces me apapachaba y me decía 'oye, escucha mis canciones, ya búscate uno bueno'. Yo le tengo un gran amor a Paquita, era un gran ser humano, muy humilde, nunca dejó la Guerrero, siempre sintió orgullo de donde venía".

Fuente: Tribuna del Yaqui