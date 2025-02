Tras veto de 'Hoy' y despido de 'Venga la Alegría', conductor se uniría a 'Sale El Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su rumorado y polémico supuesto veto del programa Hoy y su despido de Venga la Alegría tras casi 10 años al aire, el reconocido presentador mexicano, Mauricio Mancera, recientemente va a regresar a los matutinos, tras varios años dedicándose a la actuación y presentar los realitys shows, pues se cree que se uniría a Sale el Sol para ser uno de sus conductores, junto a Gustavo Adolfo Infante.

Mancera fue uno de los conductores del matutino de Televisa durante varios años, siendo la etapa de Magda Rodríguez como productora, con la que llegó su fin, pues en el año del 2019. En su momento, el presentador dijo que su baja de la emisión fue por cuestiones personales y decisión propia, pero, muchos lo negaron y aseguraron que en realidad su despido fue ordenado por Andrea Legarreta, después de que hubieran tenido una aparente intensa pelea.

Pese a que no se ha comprobado la pelea y en más de una ocasión negó sus aparentes problemas con la ex de Erik Rubín, Mauricio aparentemente no podría regresar a la empresa San Ángela, ya que sería vetado. En contraste con el veto de Televisa, en el matutino de TV Azteca no dudaron en recibirlo por todo lo alto a mediados del 2024, aunque según los informes que se dieron, sí pidió trabajo, pero se lo rechazaron debido a la crisis financiera y que el elenco quedó completamente ocupado con la adición de sus nuevos presentadores.

Aunque con esto, el panorama para el exparticipante de MasterChef Celebrity sería triste con estas noticias, la realidad es todo lo contrario, pues según el periodista, Álex Kaffie, recientemente los altos manos de Imagen van a buscarlo para que sea uno de los nuevos presentadores de Sale el Sol a partir del próximo lunes 3 de marzo del año en curso. Aseguran que junto a él, también estaría Gaby Ramírez.

Según los reportes de Ana María Alvarado, el próximo viernes 28 de febrero del año en curso, sus colegas, Andrea Bazarte, Rafa Serdán y Mauricio Islas, van a dar por terminado su ciclo dentro de la emisión matutina, abriendo el paso a tres nuevos talentos, entre los cuales se encontraría Mancera y Gaby, quienes terminaron con éxito su programa de parejas, Enamorándonos, junto a la también cantante y presentadora con la que Mauricio ya trabajó y tuvo buena química, Raquel Bigorra.

Fuente: Tribuna del Yaqui