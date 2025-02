Cruz Martínez reaparece con FOTO con Melenie; Alicia Villarreal no ratificaría su denuncia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del escándalo por violencia de género, el cantante y productor musical, Cruz Martínez, acaba de empelar sus redes sociales y reaparecer con inesperada foto, en la que aparece al lado de su hijastra, la cantante Melenie Carmona Villarreal, hija de su aún esposa y víctima, Alicia Villarreal. En Imagen TV se teme que esto detenga el caso, pues se informó que la cantante de rancheras aún no ratifica su denuncia por feminicidio en grado de tentativa.

Ahora, el productor musical reapareció en redes sociales en medio de los señalamientos de violencia intrafamiliar contra su aún esposa , quien durante un concierto hizo la señal de auxilio para alertar a sus seguidores sobre esta situación. En medio de la gran controversia en la opinión pública que ha suscitado esta situación, el músico conocido por ser fundador de Kumbia Kings, publicó dos historias en su cuenta de Instagram (@mtzcruz) durante la madrugada de este miércoles 19 de febrero.

La primera actividad de Cruz en dicha plataforma desde las acusaciones públicas y legales en su contra, se refiere a lo siguiente: "NO TE HICIERON BRUJERÍA... pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren a tu espacio íntimo y sagrado". De acuerdo con algunos internautas, este mismo mensaje había sido publicado previamente por Melenie, hija de Villarreal y del actor Arturo Carmona, aunque por el momento ya no se aprecia el mensaje en la cuenta de la joven.

Poco después, Martínez colocó una segunda historia que sorprendió aún más, pues se trata de una fotografía en la que aparece junto a Melenie. En la imagen, ambos están abrazados en lo que parece ser un restaurante. Aunque por el momento se desconoce si la instantánea es reciente, la acción de Martínez pone en duda si la hija de la cantante de Te Aprovechas realmente mostraba apoyo a su madre cuando compartió la reflexión horas antes que Cruz.

La polémica entre la exintegrante de Juego de Voces y Martínez comenzó este fin de semana, cuando la famosa realizó la señal de auxilio, un gesto internacional para denunciar violencia de género, durante su concierto en Zitácuaro, Michoacán. La acción provocó especulaciones sobre su situación personal, que fueron confirmadas cuando trascendió que la cantante presentó una denuncia legal en Monterrey contra Martínez por violencia intrafamiliar, aunque ahora se presume que también lo hizo por amenazas de muerte y robo de pertenencias.

Cabe mencionar que en Sale el Sol, se reveló que tienen un reportero cubriendo la Fiscalía General de Justicia, esperando la llegada de la creadora de Ay Papasito, para que ratifique la denuncia en contra del padre de dos de sus hijos, y se puedan comenzar las investigaciones y audiencias para determinar los cargos, si es culpable y finalmente que se le de una sentencia. Pero, según lo revelado por el matutino, la cantante no se ha presentado, lo que genera incertidumbre de si ya se está arrepintiendo de alzar la voz o si le pasó algo que impida su llegada.

Fuente: Tribuna del Yaqui