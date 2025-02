Dania Méndez rompe tregua con Alejandra Tijerina y le lanza fuerte advertencia en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Dania Méndez ha decidido despertar el fuerte carácter que ha demostrado en ocasiones pasadas, pues ya afirmó que rompe su tregua con la reina de belleza sonorense, Alejandra Tijerina, y hasta le lanzó una fuerte advertencia sobre eliminarla de La Casa de los Famosos All Stars, por sus problemas externos al rality show. La influencer, Manelyk González, ya le aconseja que la confronte frente a frente y así saber si se mantiene el trato o se van una contra la otra.

El pasado 4 de febrero del 2025, cuando se estrenó el reality show de Telemundo, se pudo notar que entre Tijerina y Méndez había muchas tensiones, por lo cual La Comadrita, a través de su cuenta de X, antes Twitter, reveló que a ella le llegó el chisme de que ambas iban a llegar a los golpes en una ocasión por un novio y que casi llegan a los golpes, ya que una acusa a la otra de bajárselo. Pero, después de que casi todo 'Tierra' estuviera en peligro de irse, las mujeres en la primera fiesta de viernes hicieron las paces momentáneamente para jugar en equipo y hablar sus problemas fuera.

Pero ahora, este miércoles 19 de febrero, las cosas han cambiado por completo, debido a que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy ha dejado en claro que no piensa respetar más la alianza y oficialmente va por la 'cabeza' de Tijerina y buscará la manera de que el público la saque de la competencia. El cambio radical se dio después de que Julia Gama al ganar el liderato de la semana, se la llevara a la suite y le afirmara que Alejandra habló pestes de ella y su madre con su ex, Rafael Nieves.

Méndez habló primeramente con Luca Onestini, uno de los integrantes de 'Agua', con los que han formado una alianza, para revelarle lo que dijo Julia que el actor que fue su pareja, le confesó todo lo que habló de ella y su familia, destacando que aparentemente las tachó de practicar la brujería y causarle mucho daño a la gente, por lo que ella ya no la quería dentro de la casa y a partir de ese momento estaba terminado el acuerdo de pez entre ellas.

Por su parte, el ex de Cristina Porta le quiso hacer ver a Dania que no era momento de traer cosas de fuera, que podía entender perfectamente el que esté tan molesta, pero que tenía que estar viendo las cosas en perspectiva del juego, sin embargo, Dania se mantuvo firme en su mentalidad de que ya no iba haber trato con Alejandra y se va a ir contra la reina de belleza originaria de Sonora en las nominaciones y posicionamientos.

La segunda persona con la que habló, para buscar convencer que le de la espalda a Tijerina, fue con Paty Navidad, quien al escucharla señaló que el tema que ahora trae Julia es lo mismo que hace días mencionó Valentina Balderrama y que se suponía habían acordado hablarían saliendo de la casa, pero que por mientras quedaban en bandera blanca de paz, recordándole nuevamente que no se deben de traer cosas de fuera dentro de la casa y todo debe de tratarse de estrategias por lo que pasa ahí solamente, obteniendo la misma negativa que con Luca.

Fuente: Tribuna del Yaqui