Diego Klein se deshace en halagos hacia Angélica Rivera y confirma noviazgo: "Muy nervioso"

Ciudad de México.- Este miércoles 19 de febrero comenzó a circular el rumor de que la reconocida actriz Angélica Rivera había dejado la soltería pues presuntamente estaría teniendo un amorío con Diego Klein, su compañero en la nueva serie Con esa misma mirada. Pocas horas antes de que se filtrara esta noticia, el actor de 36 años había aparecido en el programa Montse&Joe y aquí confirmó que sí se encuentra en una relación.

Como se sabe, esta mañana la revista Caras sacó a la luz que la conocida 'Gaviota' se enamoró de su compañero de proyecto, que es 19 años menor, traspasando la historia de Con esa misma mirada a la realidad, ya que en la ficción sus personajes viven un tórrido romance por la diferencia de edad. Precisamente, Diego habló sobre este tema en su entrevista con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, y su invitada Roxana Castallenos.

'La Rox' mencionó que ahora es muy común que mujeres maduras estén con hombres más jóvenes, comentario que de inmediato puso nervioso a Diego: "Es más común que una señora tenga quereres con un chavo", dijo la famosa. En tanto que el joven artista respondió hablando de la historia: "Ya se ve más, pero ella viene de un sector súper conservador y eso va ser mucho problema, tanto para sus hijos como para su entorno".

Se especula romance entre Diego Klein y Angélica Rivera

Luego las conductoras le preguntaron cómo había sido trabajar con la exprimera dama de México y Klein mencionó que tuvieron química desde la primera vez que se vieron: "Muy nervioso, tuvimos de todo (tipo de escenas), pero ella me la puso muy fácil, el primer día de la lectura no me le acercaba, le dije 'pensé que eras más alta' y ella se quitó los tacones y nos abrazamos", expuso el actor originario de la CDMX.

Asimismo, Diego se deshizo en halagos hacia Angélica, calificándola de ser una actriz muy generosa que siempre lo apoyo para que su personaje brillara: "Es la mejor compañera que yo he tenido", declaró. Posteriormente, el intérprete de novelas como Mi secreto expuso que el regreso de Rivera a la actuación será espectacular: "Está en un momento de su vida hermoso, siento que tiene muy claro su regreso a la actuación y entiende porqué ama (actuar)".

Sin imaginarse que el romance fictisio entre Angélica y Diego podría ser 100 por ciento real, las conductoras comenzaron a bromear sobre la posibilidad de que se dé algo entre ellos: "Lo súper arropó", expresó Yolanda y Montse respondió: "Cálmense, que así se hacen los chismes". Finalmente, Klein fue cuestionado sobre si tenía pareja y él respondió que sí, pero no mencionó el nombre de su enamorada.

Ahorita estoy saliendo con alguien", dijo sonriendo.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable