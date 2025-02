Diseñador estalla contra Ángela Aguilar y le exige le regreso los vestidos que le prestó

Ciudad de México. - La cantante Ángela Aguilar, como ya es costumbre, se encuentra en el centro de una controversia luego de que el diseñador Jacob Meier la acusara de no devolver dos exclusivos vestidos que le prestó hace más de cinco años. El escándalo ha tomado fuerza luego de que el creador de moda diera declaraciones públicas exigiendo la devolución de sus prendas o el pago correspondiente.

En una entrevista con el periodista Javier Ceriani en Los Ángeles, Meier aseguró que la hija de Pepe Aguilar nunca regresó las piezas que le prestó cuando visitó su tienda en busca de un atuendo para un evento. El diseñador, dueño de la reconocida boutique For the Stars Fashion House, lamentó la situación y lanzó un ultimátum a la intérprete de Gotitas Saladas.

Todo lo que quiero es que me devuelva los vestidos. No quiero hacer un escándalo de todo esto. Quiero que me devuelva mis vestidos o que me paguen por ellos", expresó Meier.