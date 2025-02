"Es falso": Angélica Rivera estalla por rumor de romance con Diego Klein, actor 19 años menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Angélica Rivera por fin rompió el silencio y reaccionó de forma contundente al escándalo que está protagonizando previo a su regreso a las pantallas. Como se sabe, este miércoles 19 de febrero la revista Caras sacó a la luz que la exprimida dama de México había iniciado una relación sentimental con Diego Klein, su compañero de la serie Con esa misma mirada que se estrenará el próximo mes en VIX+.

A través de un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales, 'La Gaviota' afirmó que es completamente "falso" que ella y el actor de 36 años hayan iniciado un noviazgo tras conocerse en los foros. "Respecto a la información publicada en la revista CARAS, deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso", inició el pronunciamiento de la exesposa de Enrique Peña Nieto.

La intérprete de melodramas como Destilando Amor lamentó que su regreso a la actuación se vea empañada por esta calumnia: "Con esa misma mirada, es una serie que me retó y permitió crecer como actriz, pero sobre todo, me está dando la oportunidad de contar una historia profundamente humana que reivindica el papel de la mujer". Además, Angélica reiteró que su relación con Klein es únicamente profesional:

Con Diego tengo una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua, por lo que lamentó que se tergiverse lo que debería ser una celebración de la creatividad", señaló.

Angélica Rivera negó tener un noviazgo con Diego Klein

Descartando tener intenciones de entablar acciones legales con la mencionada publicación, la madre de Sofía Castro precisó: "No entendiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista".

Finalmente, Rivera resaltó que actualmente la sociedad carece de "integridad y honestidad", y afirmó que su nueva serie abordará esta problemática: "Como mencioné, es una producción que empodera a la mujer, pero que también invita a reflexionar. Estoy convencida de que el verdadero mensaje que hoy debería estar compartiendo no es este, sino el de ser fieles a nuestros principios y sacar lo mejor de la adversidad. Y Con esa misma mirada, nos acerca a ese mensaje de fidelidad personal y resiliencia", finalizó Angélica.

Cabe resaltar que hasta este momento el actor Diego Klein, de 36 años, no se ha pronunciado de forma pública al escándalo por su presunto romance con la intérprete de 55 años, pero se espera que pronto salga a hablar al respecto.

Comunicado de Angélica Rivera contra la revista 'Caras'

