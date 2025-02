Fue hospitalizado grave: Gabriel Soto revela terrible crisis de salud y da triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Gabriel Soto, acaba de romper el silencio sobre uno de los momentos más complicados de su vida, y en entrevista en exclusiva para el programa Hoy, confesó la triste noticia sobre el hecho de que hace meses fue hospitalizado grave, revelando que a lo largo del 2024, además de terminar con Irina Baeva, tuvo que enfrentar una terrible crisis de salud que sí lo asustó.

Pese a que mantenerse en forma y tener un ritmo de vida saludable, desgraciadamente el galán de Televisa el pasado sábado 6 de julio del 2024 se informó en diversos medios de comunicación que poco antes de que comenzaran la función sobre El Precio de la Fama, se estaba poniendo tan mal que tuvo que ser llevado con urgencia al nosocomio. En ese momento, Soto afirmó que fueron cuestiones de la presión arterial por su acelerado ritmo de trabajo, pero que estaba bien.

Pero ahora, estando a solo unas semanas de celebrar sus 50 años de edad, el actor de Mi Camino Es Amarte, en una entrevista con el matutino antes mencionado, confesó que el 2024 en temas de salud fue muy complicado pues fue a parar al hospital en dos ocasiones, y en una sí fue un momento muy complejo que no quiso decir, pero pronto revelará: "El año pasado fue un año complicado, donde tuve muchos temas de salud, desde un tema de hernias en las cervicales, hasta un tema bastante más complejo, que más adelante ya sabrán, pero ahorita ya estoy muy bien, ya llevo 3 meses dado de alta".

Ante esto, el protagonista de melodramas como Vino el Amor, declaró que él busca siempre mantenerse sano, por medio del ejercicio, la disciplina, la alimentación y estar en paz, y no para verse bien, sino por salud, señalando que tras el terrible susto que se llevó en el 2024, ha aprendido que si no está sano, nada en su vida estará bien: "Primero que nada es la salud, porque sin salud no tienes nada y eso lo aprendí el año pasado, si no tienes salud tu mente no está bien, tu corazón no está bien, tu vida no está bien, finalmente, sin salud no hay nada, y después serían mis hijas".

Finalmente, fue conciso al aplaudirle a su exesposa, la actriz Geraldine Bazán, el éxito que ha tenido en su novela, Las Hijas de la Señora García, y el que ambos puedan apoyarse mutuamente con sus dos hijas para que no frenen su carreta y ambos sean muy presentes para las pequeñas: "Me da mucho gusto que le vaya bien, que se realice como mujer, es algo muy importante para ella, y finalmente, ahora que empiezo yo, que ella tenga más de un tiempo libre para echarnos la mano, porque mis hijas están conmigo la mitad del tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui