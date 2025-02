Golpe a Imelda Garza Tuñón: Exnana de José Julián expone infidelidades a Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una mujer llamada Raquel, que se identificó como la exnana de José Julián Figueroa, recientemente brindó una explosiva entrevista en la que dio duro golpe a la joven actriz, Imelda Garza Tuñón, afirmando que ella fue testigo de comportamientos inapropiados, adicciones al alcohol, además de exponer sus infidelidades al difunto cantante y actor, Julián Figueroa, y lo tóxico de su relación amorosa.

Raquel, habló para el canal de YouTube de Javier Ceriani, y declaró al igual que todos, que ella solo desea el bienestar del menor, pues por años fue su cuidadora y veló por él. Con respecto a lo que sabía de la actriz de la obra La Sirenita, la exnana de José Julián mencionó que ella presenció varias noches que se fue de fiesta con su madre, con la cual regresaba a altas horas de la madrugada y lo hacían completamente intoxicadas, señalando que ella solo podía afirmar del alcohol, no de otras sustancias.

Según lo dicho por la mujer, la viuda del actor de Mi Camino Es Amarte, no le importaba que su hijo y ella estuvieran en el mismo cuarto de hotel, pues presenció como en una ocasión metió a un hombre rubio a esta y ella tuvo que cubrirse con una manta junto al niño para no ver más: "En algún momento yo las llegué a ver (a Imelda y a su madre) salir juntas a tomar. En una ocasión, cuando el niño y yo estábamos en el hotel, ella llegó con un hombre güero. Era de madrugada y venían cayéndose".

Raquel destacó que el hijo de Joan Sebastián sospechó que Imelda le era infiel, pero que él no pudo comprobarlo nunca, pero eso no impidió que hubieran peleas por ello, afirmando que mantenían una relación tóxica en la que siempre había algo por lo que discutir, pareciendo como si se odiaran: "Llegó el momento en que la llegó a correr, porque le dijo que ya no iban a tener algo, pero Imelda siempre se aferró. Ahorita que ya no está se quiere ir, porque siempre se aferró a estar en la casa".

Finalmente, aseguró que ella tuvo que acudir varias veces a Maribel Guardia para que el niño tuviera cosas básicas como ropa, las cosas para su escuela y sus actividades, incluso alimento, pues Garza solo le daba largas hasta que ya no podía dejar esperando más las necesidades del menor y debía ir con la actriz que la atendía de inmediato: "Yo fui con la señora Maribel y le dije 'el niño necesita esto y el otro' y la señora me dijo 'Ah, ¿necesita todo eso? Vamos al rato'. Ese mismo día fuimos. Me dijo que bajara y fuimos y le compró todas sus cositas. Yo dije: 'No me hizo caso la mamá', y tuve que acudir con la señora Maribel".

Fuente: Tribuna del Yaqui