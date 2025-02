Hija de Adal Ramones rompe en llanto y dedica mensaje al actor de Televisa por su 'muerte'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conmovida, Paola Ramones, la hija mayor del querido presentador y actor, Adal Ramones, no pudo evitar romper en llanto en una entrevista ante las cámaras de Imagen TV, en la que confesó que admira a la estrella de Televisa más que a nadie en el mundo y también realizar una dinámica en la que frente a frente le dedica amoroso mensaje, sobre como va a recordarlo tras su muerte, que confiesa que para ella será devastadora.

El pasado martes 18 de febrero, Paola y Adal se presentaron juntos en Sale el Sol, en donde hablaron sobre la serie que va a producir la joven sobre el secuestro de su padre, revelando que van a salir detalles nunca antes contados, así como pensamientos que nadie sabía. Pero, durante su visita, los presentadores los colocaron a que realizaran un Enfrentados, en el que Paola le confesó a Ramones cuanto lo ama y que "no sé que sería de mi sin ti".

Entre lágrimas, cuando a Paola se le cuestionó cómo va a recordar al presentador de Otro Rollo, simplemente le salió un "se pasaron", mientras buscaba detener el llanto y limpiarse las lágrimas, incluso el actor de Spamalot, para aligerar la tristeza que se instaló entre ellos con esa pregunta, bromeó con que iba a vivir para siempre porque en cuanto se pueda "me voy a clonar", haciendo reír a su hija.

Pero, una vez que la productora tuvo la fuerza para responder sobre que hará cuando muera el comediante y presentador de Don't No Lo Hagas, dejó en claro que sería como nadie más sabe que es, en esa faceta que solo lo deja para dentro de su hogar, con sus hijos: "Te voy a recordar como único, feliz, entregado, la gente no sabe como eres como papá, como eres en la casa, la gente puede hablar, pero no sabe y eso es lo más hermoso".

Finalmente, reconocido que para ella ha sido el mejor padre del mundo y se va a llevar siempre en su corazón esos momentos en el que es alegre, que demuestra que es auténtico y simpático y como el mayor amor de su vida, ese hombre que jamás dejará de amar aunque ya no esté en este plano: "Te voy a recordar como el mejor papá, como el mejor compañero, el mejor consejero, gracias a ti he pasado muchas pruebas, te voy a recordar feliz, simpático, aunque a veces no me dejes hablar, con tu intensidad. Te voy a recordar como el que siempre está ahí, como el amor de mi vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui