Imelda Tuñón en polémica tras negativa a prueba toxicológica y cambiar de abogados

Ciudad de México. - A casi un mes de que Maribel Guardia recibiera el aval de las autoridades para cuidar a su nieto, José Julián, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, se encuentra en medio de una nueva polémica. A pesar de que en diversas ocasiones ha asegurado que no se le ha solicitado realizarse pruebas toxicológicas, la periodista Ana María Alvarado reveló que Tuñón se ha negado a cumplir con este requerimiento.

Según Alvarado, Tuñón ha sido citada en dos ocasiones para someterse a las pruebas, sin embargo, no ha acudido. “Tenía cita para el 10 de febrero y no se presentó; luego para el 11 de febrero y tampoco asistió. Sus abogados argumentaron que, al no ser obligatoria por el momento, ella se abstendría de realizarla”, explicó la periodista en el programa Sale el Sol.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante también aportó información al respecto, asegurando que Tuñón cambió de bufete de abogados. “Lo que me dijeron es que no le gustaba la estrategia de sus abogados anteriores, por lo que optó por un nuevo equipo legal”, afirmó. Alvarado también destacó que, en su última aparición, Tuñón estuvo acompañada de una abogada, quien habría confirmado que no se realizaría la prueba toxicológica.

Mientras la disputa legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa, la viuda de Julián Figueroa anunció en redes sociales que se encuentra preparando su participación en la obra teatral La Sirenita. A pesar del conflicto, parece estar enfocada en su carrera artística.

Por otra parte, recientemente una mujer identificada como Raquel, quien asegura haber sido la nana de José Julián, reveló en una entrevista con el periodista Javier Ceriani que el menor estaba acostumbrado a la ausencia de su madre. Raquel afirmó que su testimonio no fue pagado ni solicitado por nadie, sino que lo hizo con la intención de que Imelda Tuñón "recapacitara" y por el bienestar del niño. Según la ex trabajadora, José Julián no solía ver a su madre diariamente, hasta el punto de no preguntar por ella cuando no estaba presente.

Era mi trabajo cuidarlo y enseñarle a caminar cuando era bebé. Me daba cuenta de muchas cosas... Imelda dice que el niño pregunta por ella, pero si no la ve en el día, él no pregunta. Ya está acostumbrado a las nanas", declaró Raquel.

Raquel también insinuó que, si Julián Figueroa estuviera vivo, habría una disputa por la custodia del menor, pero con él en el lugar de Maribel Guardia. "Si ellos se hubieran separado, igual habría un pleito por el niño. Julián iba a pláticas y pedía ayuda", señaló.

Fuente: Tribuna