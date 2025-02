"Me da mucho gusto": Lucerito Mijares habla de agresión a Alicia Villarreal y manda mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Lucerito Mijares, acaba de brindar una entrevista para Sale el Sol, en la que no dudo en mandarle un contundente mensaje a la talentosa cantante de rancheras, Alicia Villarreal, en medio de la polémica por la agresión física que sufrió a manos de su aún esposo, el productor musical, Cruz Martínez, destacando que personalmente le "da mucho gusto" ver que no tema alzar la voz.

Después de que se informara que la intérprete de Te Aprovechas fue hospitalizada y levantó una denuncia en contra de su aún esposo, por haberla golpeada y hasta ahorcado, durante su concierto en Zitácuaro, Michoacán, realizó la señal de auxilio, un gesto internacional para denunciar violencia de género, causando un gran revuelo en redes sociales. Hasta el momento, celebridades como Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón y más, han mostrado su apoyo a la cantante de rancheras.

Otra famosa que alzó la voz a favor de 'La Güerita Consentida', fue Lucero, con quien compartió escenario en el proyecto Juego de Voces. La hija de Manuel Mijares declaró que aunque le da tristeza lo que le ocurrió, se siente bien de que haya revelado lo que está pasando y se anime a pedir ayuda: "Hay muchísima tristeza, no puede ser que alguien tan reconocido sufra algo así, no se vale. Creo que no va a sonar bien, pero me siento bien que haya hecho esa seña en público".

Ante esto, la actriz de El Mago, destacó que considera que es algo horrible lo que debe de estar pasando la creadora de Ay Papasito, pero reconoce que le da gusto el que tenga la fuerza para poder denunciar a su agresor y que lo haga público para que quede ese precedente de que sí pidió ayuda y si pada algo no quede impune: "Al mismo tiempo me entristece porque es algo horrible, pero también me da mucho gusto que lo haya hecho así en público porque mucha gente se puede dar cuenta".

Finalmente, declaró que no ha hablado mucho con Melenie Carmona Villarreal, la hija de Alicia que se volvió cercana en el proyecto de Televisa, pues prefiere darles su espacio a ambas para que pasen las cosas y puedan procesar en familia lo que sucede, pero señaló que ella les manda todo su amor, fuerza y respeto: "No la quiero abrumar mucho, porque lo más importante es el amor que le tiene una mamá a su hija. Mel puede estar muy cerca de Alicia, les mando todo mi amor, ellas lo saben que les mando mi respeto, toda la fuerza y pues la verdad que ojalá y vengan cosas mejores".

Fuente: Tribuna del Yaqui