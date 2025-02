Televisa no corrió a Galilea Montijo: La conductora confirma que estará en 'LCDLF México' 3

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 19 de febrero la famosa conductora Galilea Montijo decidió romper el silencio para reaccionar a los múltiples rumores que existen sobre que Televisa estaría planeando castigarla tras el escándalo de fraude en la reciente temporada de ¿Quién es la máscara?. Frente a las cámaras del programa Hoy, la tapatía respondió de forma tajante a la situación y pidió no creer en este tipo de chismes.

Hace unos momentos la producción de Hoy transmitió una entrevista exclusiva con Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, donde confirmó que Galilea será la conductora de la tercera temporada y dijo que jamás estuvo en duda que ella se quedara al frente del proyecto: "Galilea es una de nuestras figuras más importantes. Es una presentadora emblemática porque tiene todo: carisma, espontaneidad, sentido del humor, talento, además de ser hermosa y una referente en la moda. Contar con ella en este proyecto es invaluable", explicó la productora.

Tras escuchar las palabras de su jefa, Montijo tomó la palabra para agradecer a Rosa María y además dijo: "No sé de dónde salió, no sé por qué se automedicaron. Tampoco es que me habían castigado o que me lo habían quitado, yo desde que llegué de vacaciones ya había firmado el contrato y entonces cuando se candidatearon yo dije: '¿será?'. Nunca estuvo en duda". Esto en referencia a que días atrás Adela Micha mencionó que ella sería la conductora del reality, pero todo era una broma.

Confirman a Galilea Montijo para 'LCDLF México'

Inventada, nomás por inventada", le respondió Martha Figueroa.

Asimismo, todo el elenco de Hoy se deshizo en halagos hacia 'La Gali' y le aseguraron que si ella sigue al frente de la conducción de LCDLF México es por su talento: "Lo haces extraordinariamente. Quien iba a imaginar que 27 años después de que tu y yo estuvimos en Big Brother tú fueras la conductora", expresó Arath de la Torre y Tania Rincón añadió: "Sabes que hay querencia pero es por tu carisma y tu talento, por lo que construyes. Uno está cada domingo como de a ver con qué va a salir ahora".

Tras agradecer las muestras de cariño y ánimos, Galilea finalmente hizo frente a los rumores sobre la presunta cancelación de su contrato de exclusividad en Televisa y dijo: "No le crean tanto... te metes a ciertas plataformas y cualquier hijo de vecino trae un micrófono, cómo hablan de cualquier noticia como si tuvieran la verdad absoluta, ya nada más falta que me cuenten cuántas canas tengo en ..., de verdad no hagan caso, no está padre".

