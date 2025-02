Valentina Gilabert es dada de alta tras brutal ataque; este es su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Recientemente se reveló que la modelo Valentina Gilabert, de 18 años de edad, fue dada de alta después de estar hospitalizada por casi dos semanas, esto luego de ser apuñalada 14 veces por la influencer Marianne N’, quien es exnovia de su pareja. Sin embargo, aunque ya abandonó el hospital, la joven continuará con su recuperación en casa.

Debido a toda esta situación, Ayrton Marín Becerril, el abogado de la familia, informó que la joven seguirá bajo estrictos cuidados médicos y recibirá terapias de rehabilitación para su recuperación total. "Sí, salió del hospital y, bueno, ahora se encuentra en su casa con su familia para continuar su recuperación bajo observación médica", explicó el abogado en una entrevista con el programa Ventaneando.

De igual modo, Marín Becerril detalló que la joven aún enfrenta dificultades para hablar debido a las lesiones sufridas en el pecho y los pulmones, aunque ha mostrado signos de mejoría. "Cada lesión tuvo distintos tipos de efectos y riesgos. Sin embargo, los médicos han visto progresos favorables", afirmó. En cuanto a la posibilidad de una nueva cirugía, el abogado indicó que los médicos evaluarán en su debido momento si es necesaria alguna intervención adicional.

Se ha reportado que la familia de Valentina enfrentaba una millonaria deuda debido a que la modelo no cuenta con seguro de gastos médicos mayores. No obstante, el abogado se negó a revelar quién cubrió los costos hospitalarios. "No me gustaría comentar nada al respecto, ya que estamos en un plazo de investigación complementaria de 60 días y seguimos en coadyuvancia con el Ministerio Público", concluyó Marín Becerril.

Aunque, respecto a esto, la tiktoker Dayane Chrissel reveló que recibió un desglose de la cuenta hospitalaria de Gilabert, la cual ascendía a un millón 538 mil pesos, pero le aplicaron un descuento de 344 mil 696 pesos, quedando un total de un millón 385 mil pesos, incluyendo 191 mil 77 pesos de IVA. En el documento se detallan los costos de las cirugías reconstructivas y otros procedimientos necesarios para salvar sus pulmones. Mientras la investigación sigue su curso, la familia de Valentina Gilabert confía en que se haga justicia y la joven logre una recuperación completa.

Fuente: Tribuna