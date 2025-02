Vive llena de dolor: Villana de Televisa es diagnosticada con terrible enfermedad; ¿morirá?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida villana de novelas, Sabine Moussier, recientemente ha brindado una entrevista para TV Notas, en las que finalmente ha hablado de como se había sentido el vivir llena de dolor y entre hospitales con una angustia por no saber que los causaba. De igual manera, habló sobre lo que ahora siente al haber sido diagnosticada con terrible enfermedad que la llenó de terror, ¿acaso va a morir?

Ese problema de la columna ya está operado desde hace 20 y tantos años, pero sí fui al hospital, sí estuve internada pero para poderme checar, ya tengo parte de mi diagnóstico padecía esclerosis múltiple

se siente bendecida ahora "Fue muy difícil, porque yo quería estar bien para mis hijos. Había muchos síntomas que coincidían con la esclerosis y pasaba de diagnóstico en diagnóstico. Yo lo que le pedía a Dios es que ya me dijeran lo que tenía. Así fue. Con eso ya me regresaron la vida"

Tengo neuropatía de fibras pequeñas, (SFN) es una enfermedad que daña los nervios que transmiten sensaciones y regulan funciones automáticas. Los síntomas incluyen dolor, hormigueo, ardor y entumecimiento "Me están tratando con bastantes medicamentos. Algunos ya los dejé de tomar, porque me hicieron subir mucho de peso. Dije: ‘Me aguanto tantito los dolores, al fin que ya viví con ellos un tiempo’. Ya vienen medicamentos biológicos que me van a caer mejor"

La Casa de los Famosos México Fue dura por todo lo que tienes que vivir ahí adentro. Entré enferma de salmonelosis. Cuando vi, ya no pertenecía a ninguno de los dos equipos. También fue injusta. Es un formato manipulable "Yo creo que al principio me atacaron, pero luego se dieron cuenta de las cosas. Me da mucha felicidad que sepan quién soy y quién voy a ser siempre".

A mí no me gusta que le vaya mal a nadie. Solamente quien vive adentro lo puede entender. Cuando sales te das cuenta de cómo manipulan el asunto. Puedes quedar como un gran villano o un héroe injustamente

Fuente: Tribuna del Yaqui