¿Cómo será el homenaje de Liam Payne en los Premios Grammy 2025? Aquí te decimos

Los Ángeles, California. - Tres meses después de su trágica muerte tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Liam Payne recibirá un homenaje especial durante la ceremonia de los Premios Grammy 2025. Sin embargo, los fanáticos de One Direction se han visto decepcionados, ya que no habrá una reunión de la icónica banda en el evento.

Ben Winston, productor ejecutivo de la gala, confirmó que Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan no se presentarán juntos, a pesar de la expectativa de los seguidores del grupo. "Es un momento muy difícil. Perder a Liam fue muy, muy duro. No hay duda de ello. Pero no, no habrá actuación de One Direction", expresó Winston en una entrevista con Entertainment Tonight.

Aun así, Payne será honrado durante la sección In Memoriam, donde se rendirá tributo a su legado en la industria musical. Winston, quien trabajó con la banda en la producción de videos musicales como You & I, Midnight Memories y Night Changes, confesó lo impactante que fue la muerte de Payne, ya que lo había visto apenas semanas antes de su fallecimiento.

Hay que señalar que el tributo a Payne no se limitará a los Grammy. Los BRIT Awards también planean un reconocimiento a su carrera en un evento que, según fuentes cercanas, busca ser "inolvidable". Se espera que el homenaje incluya presentaciones en vivo, montajes fotográficos y videos conmemorativos, además de la participación de una orquesta.

Los rumores sobre una posible reunión de One Direction para este evento han generado gran expectativa. "Sería una forma totalmente apropiada de honrar a Liam", mencionó una fuente a The Sun, agregando que se están llevando a cabo conversaciones para concretar este emotivo tributo.

En honor a Payne, recientemente se ha colocado una placa conmemorativa en el muelle de Clevedon, Somerset, un lugar especial para la historia de One Direction, ya que allí filmaron su video musical You & I en 2014. La inscripción incluye la frase: "Si estás perdido, búscame, me encontrarás en la región de las estrellas de verano", extraída de la canción Walking in the Wind.

Además, como parte de los homenajes, One Direction relanzó su documental This Is Us en los cines, destinando todas las ganancias a organizaciones de salud mental como MIND, SAMH y AWARE NI.

Liam Payne fue abierto respecto a sus luchas con la salud mental y el abuso de sustancias, revelando en el pasado que había experimentado "pensamientos suicidas severos". Su fallecimiento dejó una profunda huella en la industria musical y en sus millones de seguidores, quienes continúan recordándolo con amor y admiración.

Fuente: Tribuna