Estas son las predicciones de los Grammy 2025 ¿Quién debería ganar y quién ganará?

Los Ángeles, California. - A pesar de los incendios forestales que continúan asolando California, los Premios Grammy 2025 siguen en pie y se llevarán a cabo en vivo desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles este domingo 2 de febrero. La gala promete ser una noche de grandes emociones, con los lanzamientos más destacados del año siendo honrados en la industria musical.

Los favoritos de la noche

Encabezando la lista de nominaciones está Beyoncé, quien suma 11 menciones. Le siguen nombres como Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar y Billie Eilish, entre otros. La expectación está en su punto máximo, especialmente en las prestigiosas categorías de los Cuatro Grandes.

Grabación del año

Now and Then – The Beatles

Texas Hold 'Em – Beyoncé

Espresso – Sabrina Carpenter

360 – Charli XCX

Birds of a Feather – Billie Eilish

Not Like Us – Kendrick Lamar

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Fortnight – Taylor Swift featuring Post Malone

Predicción: Espresso de Sabrina Carpenter es la favorita para ganar, pero muchos creen que Not Like Us de Kendrick Lamar lo merece más por su impacto en la cultura musical.

Álbum del año

New Blue Soon – André 3000

Cowboy Carter – Beyoncé

Short n' Sweet – Sabrina Carpenter

Brat – Charli XCX

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Predicción: Cowboy Carter de Beyoncé parece ser la opción más lógica y se espera que finalmente se lleve este galardón tras varias derrotas en esta categoría.

Canción del año

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

Birds of a Feather – Billie Eilish

Die With a Smile – Lady Gaga y Bruno Mars

Fortnight – Taylor Swift featuring Post Malone

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Not Like Us – Kendrick Lamar

Please please please – Sabrina Carpenter

Texas Hold 'Em – Beyoncé

Predicción: Birds of a Feather de Billie Eilish podría alzarse con la victoria, considerando el historial de éxito de la cantante en esta categoría.

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Predicción: Chappell Roan es la gran favorita, pero Sabrina Carpenter también tiene muchas posibilidades de llevarse el galardón.

La 67.ª entrega anual de los Premios Grammy se transmitirá este domingo 2 de febrero a las 7 p.m. a través de CBS, Paramount+, TNT, Max y Azteca 7.

Fuente: Tribuna