Fofo Márquez sentenciado a 17 años de prisión; su novia reacciona y hace un llamado

Ciudad de México. - La reciente sentencia de 17 años y seis meses de prisión contra Rodolfo ‘N’, conocido en redes sociales como “Fofo Márquez”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa ha generado reacciones en el ámbito público. Su pareja, Melanie Lattanzi, rompió el silencio y pidió que se detuvieran los ataques en su contra, asegurando que la situación ha afectado seriamente su salud mental.

Para quien no lo sepa, el Fofo fue sentenciado luego de haber agredido brutalmente a Edith N’ en un estacionamiento tras un altercado vial. El ataque, ocurrido en febrero de 2024 en un centro comercial de Naucalpan, dejó a la mujer de 54 años hospitalizada durante 20 días. La gravedad del caso aumentó debido a que el influencer es experto en artes marciales, lo que elevó la peligrosidad de la agresión.

Pero ¿por qué las personas atacan a su novia? Pues resulta que Lattanzi estuvo presente en el momento del ataque, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre su posible complicidad. Sin embargo, hasta ahora no enfrenta ningún cargo legal.

Ahora bien, a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Lattanzi expresó su angustia por la situación y los señalamientos en su contra.

Estos meses han sido una pesadilla sin descanso. He tenido que enfrentar difamaciones, acusaciones realmente graves y cargar con responsabilidades que no me corresponden, sin el más mínimo interés en conocer realmente mi historia. Yo no camino, ni mucho menos vivo tranquila. He recibido amenazas de todo tipo, extorsiones hacia mí y mi familia”, afirmó.