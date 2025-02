Karla Sofía Gascón se niega a renunciar al Oscar por 'Emilia Pérez': "No soy racista"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón, la primera actriz transexual nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz Protagónico tras su participación en la película francesa Emilia Pérez, se encuentra en el centro de la polémica de cara a la ceremonia de premiación. Esto luego de que salieran a la luz antiguas publicaciones en su cuenta de X donde realizó comentarios que han sido señalados como racistas, islamófobos y hasta ofensivos contra Selena Gómez.

En medio de la controversia, Gascón ofreció una entrevista exclusiva a CNN, en la que volvió a disculparse y defendió su postura, asegurando que sus palabras han sido malinterpretadas.

Karla Sofía Gascón asegura que no es racista y no puede renunciar al Óscar. Foto: Facebook

Karla Sofía Gascón asegura que no es racista

En su conversación con CNN, la protagonista de Emilia Pérez reiteró sus disculpas (las cuales ya había publicado en un video) y rechazó las acusaciones en su contra. Cabe señalar que, por estas, se ha pedido que Karla Sofía renuncie a su nominación a los Premios de la Academia en su edición de este 2025; no obstante, la talento originaria de Alcobendas, España apuntó que no puede hacerlo, ya que no es racista ni nada de lo que la han acusado.

Yo no puedo renunciar a una nominación [al Oscar] porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. No soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”, dijo Gascón a CNN.

La actriz también mencionó que, como persona perteneciente a una comunidad LGBT+, la cual ha sufrido múltiples abusos a lo largo de su historia, comprende el sufrimiento y lamenta si sus palabras del pasado causaron dolor. A la fecha de publicación de esta nota, los jueces de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no han señalado si habrá repercusiones contra la española por estas nuevas polémicas.

Como te informamos en TRIBUNA, previo a esta exclusiva, la actriz publicó un comunicado en el que expresó: "Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad".

Karla Sofía Gascón: Personas a las que atacó con sus publicaciones en redes sociales

Las críticas contra la actriz surgieron luego de que la periodista Sarah Hagi compartiera capturas de pantalla de sus publicaciones pasadas, en las que Gascón se refirió a distintos temas polémicos:

George Floyd : En 2020, escribió un mensaje donde lo calificaba de “drogadicto estafador” y afirmó que su muerte solo sirvió para dividir opiniones sobre el racismo y la brutalidad policial.

: En 2020, escribió un mensaje donde lo calificaba de “drogadicto estafador” y afirmó que su muerte solo sirvió para dividir opiniones sobre el racismo y la brutalidad policial. Los premios Oscar 2021 : Criticó la ceremonia por su enfoque en la diversidad y mencionó que parecía una mezcla entre un “festival afrokoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M”.

: Criticó la ceremonia por su enfoque en la diversidad y mencionó que parecía una mezcla entre un “festival afrokoreano, una manifestación o el 8M”. La comunidad musulmana: En 2016, publicó un mensaje en el que aseguró que “el islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente”.

Tras la controversia, Gascón desactivó su cuenta de X (antes Twitter) y se ha enfocado en aclarar su postura antes de los premios Oscar. Su nominación por Emilia Pérez sigue generando reacciones divididas, tanto por la polémica en torno a la actriz como por las críticas a la película.

