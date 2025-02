"Qué feo": Integrante de 'Hoy' anuncia compromiso en vivo; su ex, Pepillo Origel lo destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El integrante del programa Hoy y reconocido doctor de belleza, Javi Derma, hace poco que se presentó en pleno programa en vivo para hacer un tratamiento facial a su novio, recomendarlo y además de todos confirmar su compromiso con su actual pareja, causando un gran revuelo en Televisa. Sin embargo, su polémica expareja, Pepillo Origel, en una entrevista no dudó en destrozarlo sin piedad.

El pasado 16 de enero de este 2025, en lo que parecía ser solo una sección de belleza como en ocasiones pasadas, Galilea Montijo se tomó unos segundos para confesar que el doctor Derma se había comprometido con su guapo novio, el modelo de origen brasileño, Reinaldo Junior. Según lo revelado por la presentadora en ese momento, fue el modelo quien se arrodilló para hacer la propuesta en una cena intima con solo gente cercana.

Al igual que la mayoría de las celebridades, Javier antes de encontrar el amor y comprometerse, ha tenido su propia lista de exparejas, entre las que resaltó el presentador de Con Permiso. Fue en el 2024 que se dijo que los famosos tenían un apasionado romance, aunque ambos prefirieron guardar silencio y no negaron ni aceptaron tener alguna relación romántica. De ser cierto esto, este amorío solamente duró un par de meses y Derma conocería a su actual pareja poco después.

Ahora, tras el anuncio de su compromiso, medios de comunicación lo abordaron a su salida del programa que se transmite por Unicable, en el que le cuestionaron que pensaba al respecto y si sentía feo que le hayan robado a su pareja, y como es costumbre en el presentador, no tuvo reparos al momento de irse en su contra, afirmando que ambas eran personas feas que no les importaban: "Primero que nada, a mí nadie me quita nada. ¿Tú crees que una gente tan fea me va a quitar a alguien?".

Pero eso no fue todo, debido a que el colega de Martha Figueroa dejó caer una bomba, al insinuar que Derma solo se interesaría en el dinero, y no en apreciar lo importante como el que es encantador y divertido, dando a entender que Reinaldo compra el amor de Javi: "Él paga, yo no pago. A mí me quiere la gente porque soy encantador, pero yo no soy de los que pagan. Él paga, yo no pago. A mí me quiere la gente porque soy encantador, pero yo no soy de los que pagan".

Vivo feliz. Un fin de semana me voy a León, otro me voy a San Miguel, otro me quedo aquí. Me voy con mis perros, soy feliz con mis perros, con mi familia. Eso es lo que hago. La verdad ya no tengo tiempo para amores y menos para estar pagando", dijo con respecto a su situación actual.

Fuente: Tribuna del Yaqui