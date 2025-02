Tragedia en Televisa: Actriz es desahuciada por cáncer y estremece con última súplica a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz mexicana, quien ha participado en exitosas producciones de Televisa y TV Azteca, se encuentra librando un ardua batalla contra el cáncer y es que a pesar de que fue desahuciada, ella se mantiene positiva y con fe de que puede salir adelante. Hace algunos meses, cuando se enteró de su diagnóstico terminal, la famosa artista estremeció a todos sus fans luego de hacer una desgarradora súplica.

Se trata de la conocida actriz Renata del Castillo, quien participó en el exitoso programa unitario Como dice el dicho y que también es conocida por su participación en Control Z, la exitosa serie de Netflix. Asimismo, la intérprete tuvo una destacada participación en la bioserie de Luis Miguel y en la empresa del Ajusco formó parte de la exitosa telenovela Cuando seas mía que protagonizaron Silvia Navarro y Sergio Basañez.

A mediados del pasado 2024, Renata conmovió a todos sus fans al confesar que tenía que abandonar su tratamiento de quimioterapia porque ya no había nada más que hacer: "Voy a compartir una noticia que no había dado, yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias, lo hablé con mi oncóloga, por los sangrados que tengo, que me los está provocando la quimio. Esto, obviamente, se desencadena en un avance del cáncer, pero yo tengo mucha fe y yo voy a seguir en la lucha".

Sin embargo, luego pidió ayuda vía redes sociales para recaudar dinero para un tratamiento menos agresivo que la ayudaría. La actriz señaló que más allá de ayudarla a ella estarían ayudando a su hijo a no perder a su madre: "En esta ocasión quiero suplicarles que me ayuden a juntar para mi tratamiento. Quiero tocar su corazón. Necesito juntar 190 mil pesos para la duración de mi tratamiento quiero suplicarles que me ayuden", dijo Del Castillo en aquella ocasión.

Renata del Castillo junto a su hijo Mateo

Después de hacer esta petición, la intérprete mexicana entró varias veces de emergencia al hospital y perdió varios kilos debido a que no puede llevar una buena alimentación. Por fortuna, Renata ha logrado mantenerse estable en las últimas semanas y hace apenas unos días presumió que había podido salir de vacaciones con su hijo hacia el puerto de Acapulco, donde pasaron unos días de mucha diversión y relajación.

Renata del Castillo inició febrero con este mensaje

Fuente: Tribuna