(VIDEO) Pánico en el regional mexicano: Camioneta de reconocido cantante arde en llamas

Tepic, Nayarit.- El mundo del regional mexicano está en shock luego de que un reconocido cantante viviera momentos de pánico en plena carretera del estado de Nayarit. Las impactantes imágenes del siniestro, donde su camioneta quedó envuelta en llamas, han generado gran preocupación entre sus seguidores y compañeros de la industria musical. Por fortuna, este hecho no dejó heridos ni víctimas mortales.

El protagonista de este incidente es Roberto Pérez Lizárraga, mejor conocido como Roberto Junior y su Bandeño, famoso por el éxito El coco no. El cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se observa su camioneta completamente incendiada, mientras él, a la distancia, observa cómo el fuego la consume. Aunque no dio detalles sobre el origen del siniestro, aclaró que salió ileso y que todo quedó en un susto.

Camioneta de querido cantante arde en llamas. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el accidente ocurrió el sábado 1 de febrero de 2025, alrededor de las 17:00 horas, mientras el cantante transitaba por el estado de Nayarit, en la carretera de Tepic. A través de redes sociales, confirmó que el incidente se dio cuando se dirigía a la capital del estado, donde tendría una presentación musical. Momentos después confirmó que, afortunadamente, no hubo heridos.

En el video que compartió, se escucha a Roberto Junior bromear sobre la pérdida de su vehículo: "Hasta aquí llegaste, chiquitita, lástima de la pintada que te pagué. Háganse para acá, chavalos". A pesar del tono relajado, la escena ha causado impacto en sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y alivio al saber que se encuentra bien. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nayarit se movilizaron para atender el siniestro.

Debido a que este incidente no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el traslado de personas a hospitales del estado. No obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) no ha confirmado si abrirá una nueva carpeta de investigación por este siniestro, el cual causó pánico entre los fanáticos de Pérez Lizárraga. Asimismo, el cantante no ha hecho nuevas declaraciones sobre el evento.

