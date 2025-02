Aracely Arámbula manda recado a Alicia Villarreal por agresión tras 'drama' por Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Aracely Arámbula, acaba de sincerarse ante la prensa de lo que piensa de la agresión física que sufrió Alicia Villarreal a manos de su expareja sentimental, por lo que decidió mandarle contundente recadito que sorprendió a todo TV Azteca. Esto surge después de que la cantante de rancheras y la también presentadora fueran protagonistas de un drama mediático durante la denuncia de la histrionista contra Luis Miguel por la pensión de sus hijos.

La cantante regiomontana, actualmente se encuentra bajo la mirada pública, luego de denunciar violencia intrafamiliar por parte de su aún esposo, Cruz Martínez, durante una de sus presentaciones. Diversas personalidades del medio artístico se han pronunciado al respecto, como es el caso de Arámbula, quien a pesar de que años atrás protagonizó una polémica con 'La Güerita Consentida', en esta ocasión se solidarizó con ella y le externó su respaldo.

La denominada 'Chule', en su entrevista con Venga la Alegría y otros medios de comunicación declaró que era importante no solo entre mujeres apoyarse, sino como seres humanos cuando uno está pasando un mal momento, destacando que la violencia es algo que no debería de existir: "Es muy importante apoyarnos todos los seres humanos, y sobre todo las mujeres que sufren violencia, pues por supuesto, ayudarnos, entre todos, todos los seres humanos, porque no debería de existir eso, ¿no?".

Me sorprendió, así que espero que esté bien. A Alicia le envió todo mi cariño, y mi respeto, y mi admiración, porque es una mujer muy talentosa que se merece estar bien", añadió.

Sin embargo, cuando le preguntaron por Arturo Carmona, quien es su expareja y también es exmarido de la intérprete de Te Aprovechas, Aracely señaló: "Mucho cariño, con todo el corazón y, sobre todo, a mí no me corresponde decir nada de eso, realmente, con todo el cariño y todo el respeto hacia él, en su momento él comentará lo que quiera". Fue mientras Aracely se pronunciaba sobre la falta de compromiso como padre de Luis Miguel, que Alicia no dudó en lanzar un controversial mensaje al respecto, lo que provocó que en redes se polarizara el tema, pues mientras algunos apoyaban a Arámbula otros respaldaban a Villarreal.

Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí, y yo como mujer, o sea, a mí todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno... Yo no soy ni pedinche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres", dijo en aquella ocasión la cantante.

Y hablando de los hijos de la protagonista de telenovelas como La Madrasta, con el famoso cantante, conocido como 'El Sol de México', es que en esta ocasión Aracely también aprovechó para desmentir que alguno de sus hijos tenga interés en debutar en el medio artístico, dado que nuevamente se especuló que Miguel podría dedicarse al canto, incluso se dijo que ya tendría a la madrina que apoyaría su debut.

Eso fue otro tema que lo sacaron, pero la verdad es que no, por el momento no hay nada de eso, Estamos concentradísimos en Perfume de Gardenia, ellos en sus escuelas, entonces me tienen prohibido que hable de ellos. Ellos mismos me dijeron: ‘ya, no quiero saber’. Ellos están concentrados en sus cosas y yo en Perfume de Gardenia", remató.

