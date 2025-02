Erika Buenfil felicita a Angélica Rivera por su romance pese a que ella lo niega

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En las últimas horas, la noticia sobre el presunto romance entre Angélica Rivera y Diego Klein ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento. Se especulaba que la relación entre la actriz y su coprotagonista en la telenovela Con esa misma mirada habría traspasado la pantalla, especialmente debido a la diferencia de edad de 19 años entre ambos.

Sin embargo, Rivera salió a desmentir categóricamente el rumor, negando cualquier vínculo sentimental con Klein. "Respecto a la información publicada en la revista CARAS, deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso", indicó. A pesar de su aclaración, la posibilidad del romance no pasó desapercibida en el medio artístico, y algunos famosos reaccionaron a la situación.

Una de las figuras que comentó sobre el tema fue Erika Buenfil, quien felicitó a Rivera por la posibilidad de encontrar una nueva pareja y destacó lo atractivo de Klein. "¡Felicidades!, ¡felicidades!, porque aparte él es muy guapo, ella está preciosa, y ¡qué padre!, pues adelante, ¿no? Colágeno es colágeno, sí que sí", expresó Buenfil con entusiasmo.

Pero eso no fue todo, pues además, la actriz, quien anteriormente promocionó su sencillo Colágeno, fue cuestionada sobre si aconsejaba a sus amigas tener relaciones con hombres más jóvenes, a lo que respondió con humor: "No necesitan seguir mis consejos, solitas van y se ensartan, no manito, solita va uno, es más, te dan consejos, y a veces ni les haces caso".

Aunque Angélica Rivera ha negado cualquier relación sentimental con Diego Klein, el interés en su vida amorosa sigue siendo tema de conversación. Conocida como La Gaviota, la actriz ha mantenido un perfil discreto en los últimos años, lo que ha generado más especulaciones sobre su vida personal.

Por su parte, Diego Klein, quien ha participado en melodramas como Mi secreto y Los ricos también lloran, no ha dado declaraciones al respecto. Mientras tanto, la controversia en torno a Rivera continúa, y los seguidores de la actriz esperan conocer más detalles sobre su situación sentimental.

Fuente: Tribuna