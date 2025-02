Gabriel Soto terminó con Irina Baeva por no apoyarlo cuando se enfermó: "Ella estaba brillando"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Gabriel Soto está apareciendo en todos los titulares de la prensa debido a que este jueves 20 de febrero ofreció varias entrevistas para hablar de uno de los momentos más complicados de su vida, y es que el pasado 2024 estuvo en riesgo de ser diagnosticado con cáncer. Una de las cosas que más ha impactado es que el galán de Televisa declaró que por esta situación fue que decidió terminar su relación con Irina Baeva.

En una plática con ¡HOLA! USA, Soto comentó que si bien ahora goza de salud, el año pasado estuvo hospitalizado cuatro veces, existiendo el riesgo de tener leucemia: "En marzo de 2024 de la nada me enfermé de la garganta y resultó que empecé con la presión alta. A raíz de diagnosticarme como hipertenso, me realizaron algunos estudios para saber de dónde venía el problema y los análisis arrojaron que tenía el nivel de plaquetas al más del triple de lo normal. Las plaquetas son las que dan la viscosidad o el grosor de la sangre y el diagnóstico principal de un alta de plaquetas es cáncer: leucemia", detalló.

Al respecto de cómo le afectó esta situación en cuanto a sus emociones, Soto relató que no sintió el apoyo de su entonces esposa: "Vives miedo, inseguridad, el no querer ver o hablar con nadie y meterte en ti mismo y, por el contrario, otros días necesitas atención, cariño, apoyo y apapacho. Yo sentí que no lo tuve y eso me llevó a tomar decisiones abruptas, equivocadas y me cegó ante la vida", reflexionó el mexicano.

Gabriel Soto terminó con Irina Baeva porque sintió que no lo apoyaba

En ese sentido, Gabriel confesó sentirse arrepentino de la forma en la que terminó con Irina: "Fue un momento de cambios, dificultades, retos, errores, pero repito, mi mente no estaba bien y clara, sino llena de preocupaciones, miedo, incertidumbre e inseguridades y sentirme físicamente mal y eso me llevó a tomar acciones equivocadas y cometer errores. Finalmente, en la vida no hay una edad para dejar de aprender", agregó.

El histrión de 49 años reveló además que vivió depresión y momentos sumamente complicados ante el temor de tener cáncer: "Caí en una depresión, que primero me afecto a mí y, en segundo lugar, a mis hijas que me vieron en esta situación de vulnerabilidad y circunstancias de angustia e incertidumbre y en tercer lugar con mi expareja, porque sin duda alguna tomé muchas decisiones y caminos a raíz del impulso, la incertidumbre y el miedo, muchos sentimientos negativos".

El protagonista de novelas como Mi camino es amarte incluso se sinceró sobre lo que fue tomar la decisión de terminar su romance con Baeva, porque sintió que ella no lo apoyaba. "Creo que pude haber manejado las cosas de una manera distinta, sin embargo, sentí que vibrábamos en mundos diferentes. Yo estaba en medio de una enfermedad grave que requería apoyo, atención, cariño y apapacho, y ella estaba brillando, estaba plena en novela y empezando Aventurera", declaró.

Gabriel Soto e Irina Baeva se casaron de forma simbólica pero él lo negó

Debido a que hace algunos meses fueron vistos juntos a pesar de ya no ser pareja, Gabriel contó cómo se encuentra actualmente su relación con Irina. "Tenemos aún un par de negocios en común. Tengo un tiempo de no hablar con ella, pero le deseo siempre lo mejor. Espero que encuentre la felicidad", manifestó.

Finalmente, el artista expuso que en este momento está enfocado en su superación personal y preparándose para volver a las telenovelas protagonizando Monteverde: "En esta nueva etapa de mi vida me siento mejor que nunca. Después de haber estado en el inframundo y tirado en una completa y absoluta depresión, no hay otra opción más que ir para arriba. Estoy en uno de los mejores momentos de la vida porque así es el yin yang; una vez que tocas fondo, el único camino es para arriba", afirmó.

