'James Bond' cambia de manos: La familia Broccoli cede el control creativo a Amazon MGM

Los Ángeles, California. - Por más de seis décadas, la familia Broccoli ha dictado cada detalle sobre James Bond, desde su icónico martini "agitado, no revuelto" hasta su inseparable Aston Martin. Sin embargo, un acuerdo histórico con Amazon MGM cambió el rumbo de la franquicia cinematográfica más duradera de la historia.

Y es que el pacto, anunciado este jueves 20 de febrero, marca un punto de inflexión para la saga del espía británico. Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, jefes de Eon Productions y guardianes del legado de 007, han acordado ceder el control creativo en una empresa conjunta con el gigante del streaming. Este movimiento llega en un momento de incertidumbre para la franquicia, que tras el final de No Time to Die (2021) no ha logrado avanzar en la producción de una nueva película ni en la elección de un sucesor para Daniel Craig.

El estancamiento en la saga había sido fuente de frustración para Amazon, que adquirió MGM en 2021 por ocho mil 500 millones de dólares, en gran parte por el atractivo comercial de Bond. Hasta ahora, la compañía solo poseía el 50% de los derechos de la franquicia y tenía un rol pasivo en las decisiones artísticas. El nuevo acuerdo le permitirá acelerar el proceso de producción y expandir el universo de 007 más allá de la gran pantalla.

Bond es la joya de la corona en la biblioteca de Amazon, y este es el siguiente paso lógico", señala Jeff Bock, analista de Exhibitor Relations. "La vieja guardia tardaba demasiado en desarrollar nuevas películas, y eso ya no es viable en la industria actual".

¿Un universo cinematográfico de Bond?

A diferencia de los Broccoli, que han apostado únicamente por películas cada varios años, Amazon MGM podría adoptar una estrategia similar a Marvel o Star Wars, explorando spin-offs y series derivadas. Ya han surgido especulaciones sobre posibles proyectos centrados en personajes secundarios como Moneypenny, Q o Paloma, el personaje interpretado por Ana de Armas en No Time to Die.

El propio Jeff Bezos ha insinuado en redes sociales su interés en reinventar la franquicia, preguntando a los fanáticos quién debería ser el próximo Bond. Sin embargo, la dirección exacta que tomará el estudio sigue siendo incierta, ya que el acuerdo aún está sujeto a aprobación regulatoria.

Un legado en transición

El cambio llega en un momento de transformación para la familia Broccoli. Michael G. Wilson, de 82 años, ha anunciado su retiro de la industria cinematográfica, mientras que Barbara Broccoli, de 64 años, se enfocará en otros proyectos, como la adaptación del musical Buena Vista Social Club en Broadway.

El traspaso del control de Bond recuerda a otros casos en Hollywood, como el de George Lucas con Star Wars, quien vendió su franquicia a Disney en 2012 para luego expresar su descontento con el rumbo que tomó la saga. Ahora, la pregunta es si Amazon podrá mantener la esencia del agente secreto o si la reinvención de 007 marcará el inicio de una nueva era. Lo que es seguro es que, por primera vez en 60 años, el futuro de James Bond ya no está únicamente en manos de los Broccoli

Fuente: Tribuna.