Estados Unidos.- El pasado miércoles 19 de febrero, un tribunal de apelaciones determinó que Rogelio Nores, junto con la gerente y el encargado del hotel CasaSur, ubicado en Palermo, Buenos Aires, no tienen responsabilidad en la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction. Como resultado, los cargos en su contra fueron absueltos, o sea desestimados, mientras que los otros señalados por la venta de drogas al cantante continúan detenidos.

Payne falleció el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel. De acuerdo con la autopsia, el deceso fue consecuencia de politraumatismo, provocado por múltiples lesiones internas y externas. En el momento del incidente, el intérprete de For You se encontraba bajo los efectos de drogas, alcohol y un potente antidepresivo. Millones alrededor del mundo quedaron devastados y exigen justicia en su caso.

Durante el juicio, se presentaron pruebas que confirmaron que Rogelio Nores no tuvo ninguna participación en la muerte del cantante. Tras el fallo, Nores expresó: "Me alegra que esto finalmente haya concluido. Ahora podré viajar al Reino Unido y despedirme de mi amigo". Su abogado, Rafael Cuneo Libarona, declaró: "Siempre sostuvimos que Rogelio Nores no tenía ninguna responsabilidad en la muerte de Liam Payne. Él era solo su amigo y no tenía obligación legal de garantizar su seguridad".

Junto a Nores, la gerente del hotel, Gilda Martín, y el encargado, Esteban Grassi, también fueron absueltos de los cargos en su contra. Sin embargo, Ezequiel David Pereyra y Braian Paiz, empleados del hotel acusados de vender cocaína a Payne, siguen detenidos y podrían enfrentar juicio. Desde la muerte del cantante, varias personas han sido investigadas en relación con el caso, incluyendo a Nores, Martín, Grassi, Pereyra y Paiz.

Las autoridades continúan analizando las circunstancias que rodearon la trágica pérdida del artista. En conclusión, la absolución de Rogelio Nores y otros implicados marca un punto clave en la investigación, mientras que el proceso judicial contra los presuntos vendedores de drogas sigue su curso, ya que además de ser ilegal su distribución, se toma que estos productor nocivos para la salud fueron clave en el deceso del intérprete de What's Make You Beautiful.

