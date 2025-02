Muerte en Televisa: Tras 8 infartos, César Bono da dura noticia y sufre triste fallecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer actor mexicano, César Bono, de nueva cuenta acaparó la atención de toda la prensa y de sus fieles seguidores debido a que en una reciente entrevista reveló lo peor. Resulta que el también comediante se encuentra enfrentando un devastador diagnóstico para un padecimiento sin cura y además acaba de vivir una nueva muerte, debido a que se enteró sobre el fallecimiento de una querida colega.

Durante la presentación de la nueva temporada de Vecinos, el intérprete del personaje 'Frankie Rivers' recordó que a raíz de los infartos cerebrales que ha sufrido y algunas cirugías, ahora enfrenta varias secuelas. Una de las más difíciles es que don César perdió la movilidad de su mano izquierda: "Ya me dijo la terapeuta que ya no hay nada que hacer, ahora sí que murió antes que yo, menos mal que fue la mano", compartió resignado.

El también actor de novelas como Rebelde, Destilando amor, Cachito de cielo y Despertar contigo aclaró también que por fortuna, su mal no le ha impedido llevar una vida con normalidad: "Yo llevo una vida normal de bañarme, trabajar todos los días, pero cuando llega la noche, la mitad de mi cuerpo está cansado de cargar la otra parte de mi cuerpo que no funciona", declaró Bono.

No obstante, el histrión mencionó que los malestares que tiene a raíz de su problema de movilidad son sumamente molestos: "Mis dolorosos son muchos, muy desgastantes... durante el día es molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes". Debido a su situación, don César no descarta que en un futuro vaya acabar viviendo en la Casa del Actor, pues no desea ser una carga para sus familiares.

Si hace muchos años hacíamos la broma con Macaria que íbamos a pedir la Casa del Actor y sí lo pensé, no por la cuestión de que me mantengan en cuanto a los alimentos, yo lo pensé en cuanto a no darle lata a la familia. Pero gracias a Dios me baño solo, voy al baño solo... el día que no pueda, lo consideraré", declaró.

Finalmente, César compartió que se encuentra de luto debido al reciente fallecimiento de Tongolele. El actor asegura que para él fue un verdadero honor haber compartido escenario con la bailarina y actriz: "Yo había visto muchas películas y programas de televisión, pero el día que trabajé con ella y fui su compañero en el Teatro Blanquita, les juro que yo no lo podía creer. Esa cara que tenía, esos ojos verdes que tenía, ese cuerpo que tenía... no lo podía yo creer", expresó Bono.

