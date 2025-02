No hay sexto malo: Alejandro Fernández sería papá a sus 53 años; tiene 5 hijos y 3 nietas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Alejandro Fernández es uno de los exponentes mexicanos más exitosos de los últimos tiempos, pero además del gran éxito en el terreno profesional, también es considerado un gran papá. El intérprete de Caballero, actualmente tiene cinco hijos: Alex Fernández Jr., América, Camila, Emiliano y Valentina, quienes han seguido sus pasos en el ambiente musical y ya le dieron tres nietas; sin embargo, 'El Potrillo' recientemente sorprendió al confesar que no descarta ser padre a sus 53 años.

Mientras charlaba con Gustavo Adolfo Infante sobre su paternidad, la pregunta sobre si ha considerado darles un hermanito a sus hijos surgió, a lo que el famoso confesó: “tan huérfanos, casi no tienen familia, ¡pobrecitos!, no sé, estamos pensando en eso todavía”. Sin ocultar que no es la primera vez que se plantea esta situación, el hijo de Vicente Fernández reveló que una decisión de su pasado podría impedirle esta posibilidad en este momento: "Después de mi situación que tuve yo, o sea, yo me corté los cables, y creo que la… es reversible como 5 años, creo que ya tengo 25 años que lo hice, entonces no sé si todavía!".

Previo a esto, el intérprete de Me Hace Tanto Bien, también hizo énfasis en lo afortunado que se siente por la forma en que sus hijos se han desarrollado y mostrado ante los medios de comunicación, y de la misma manera, aplaudió la labor que sus exparejas han tenido en este sentido: "Yo también estoy agradecido con Dios por los hijos que me dio, la verdad es que no hubiera podido hacerlo si no hubiera sido con el trabajo de sus mamás".

"Yo creo que ellas tienen una gran responsabilidad en todo esto, porque mientras yo trabajaba, pues ellas eran las que los educaban. A mí me tocaba verlos nada más en los momentos bonitos de vacaciones, y cero regaños", agregó.

Las mamás de los hijos de Alejandro Fernández son América Guinart y Ximena Díaz. Con la primera procreó a Alex Fernández y las mellizas Camila y América. Con la segunda tuvo a Emiliano y Valentina. Los cinco descendientes del reconocido cantante de rancheras, en varias ocasiones han demostrado que se llevan bien y lo mucho que se quieren y apoyan, pues en el respectivo lanzamiento de sus carreras en la industria musical, todos se han apoyado y su padre los ha impulsado.

Cabe mencionar que además de ser un padre muy amado por sus hijos, es un abuelo aún más presente y consentidor con sus tres nietas. Camila fue la primera de sus hijas en convertirlo en abuelo con el nacimiento de Cayetana Barba Fernández, a la cual Alejandro nombró "la dueña de todas mis serenatas". Poco después, fue el Alex Jr. quien le dio a su segunda y tercera nieta, Mía y Nirvana Fernández Hernández, con las cuales comparte seguido videos y fotos, la igual que con Cayetana, demostrando lo enamorado que lo tienen.

Fuente: Tribuna del Yaqui