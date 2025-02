¿Por Ángela? Pepe Aguilar no dejaría a Christian Nodal asistir a Premios Lo Nuestro 2025

Ciudad de México. - Uno de los momentos más esperados en Premios Lo Nuestro 2025 era el posible reencuentro entre Belinda y Christian Nodal. Sin embargo, rumores apuntan a que este suceso no ocurrirá, ya que Pepe y Ángela Aguilar habrían intervenido para evitar que el cantante sonorense asista y se encuentre con su expareja.

Para quien no se acuerde, Belinda y Nodal vivieron un mediático romance que finalizó en febrero de 2022. Durante su relación, el intérprete de Botella tras botella se mostró profundamente enamorado, al punto de proponerle matrimonio a la cantante con un lujoso anillo valuado en millones de pesos.

Actualmente, Christian Nodal está casado con Ángela Aguilar, pero su vida sentimental sigue siendo tema de controversia. La confirmación de su relación con la hija de Pepe Aguilar llegó pocos meses después del nacimiento de Inti, hija que comparte con Cazzu. Además, persisten los rumores de que Nodal nunca dejó de sentir algo por Belinda. Todo parecía indicar que Nodal y Belinda coincidirían en Premios Lo Nuestro, pero la periodista Mandy Fridmann reveló que el sonorense no se presentará en el evento debido a la intervención de su esposa y su suegro.

Acabo de escuchar que Christian Nodal no va a estar esta noche en los premios, no acompaña a Ángela, no va a pasar por la alfombra y ni siquiera va a estar en el camerino”, aseguró la periodista. “Aparentemente, esta habría sido una sugerencia de su suegro, Pepe Aguilar. No quiere que su hija pase un mal momento porque vio a Belinda y le sugirieron que mejor se quedara grabando música”.