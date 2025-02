Temen lo peor: Hospitalizan a Renata del Castillo por preinfarto; fue desahuciada por cáncer

Ciudad de México.- La reconocida y querida actriz Renata del Castillo de nueva cuenta encendió las alarmas de todos sus seguidores y seres queridos debido a que hace algunas horas confirmó que nuevamente había sido hospitalizada de emergencia. Como se sabe, la estrella de novelas de TV Azteca padece cáncer terminal y el pasado 2024 fue desahuciada, pues no hay forma de combatir su enfermedad.

La intérprete del exitoso programa unitario Lo que callamos las mujeres se ha enfrentado a momentos muy duros en los últimos años debido a que sufre un avanzado cáncer cérvicouterino. Cuando Andrés Manuel López Obrador seguía al frente de la presidencia de México, Renata hizo una denuncia en su contra al manifestar que no había medicamentos para sus quimioterapias.

Desafortunadamente, el pasado 2024 Del Castillo se enfrentó al peor diagnóstico debido a que su cáncer avanzó rápido, haciendo metástasis y provocando que la desahuciaran; sí, prácticamente no hay nada que pueda salvarla. En ese sentido, la actriz mexicana ha tenido varias recaídas y este jueves 20 de febrero ella misma confirmó que no la está pasando nada bien, debido a que tuvo que volver al hospital por fuertes dolores.

Renata, quien ha llegado a pesar 45 kilos debido a que no puede alimentarse bien, explicó que su oncóloga le dio la indicación de ir a urgencias de inmediato: "¿Cómo están? Yo con no muy buenas noticias, estoy en el hospital, en urgencias, porque traigo un dolor desde ayer súper intenso en los omoplatos y ya se pasó a mi brazo". Asimismo, la actriz de la serie Luis Miguel, la serie confesó que podría haber sufrido una trombosis.

La oncóloga me dijo hace rato que me viniera ya porque por la inmunoterapia, que por fin la recibí el martes, puede ser una trombosis, porque se hace coágulos por todos los medicamentos que me ponen".