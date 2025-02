Tendría cáncer: Gabriel Soto llora al dar terrible diagnostico médico tras hospitalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Gabriel Soto, recientemente llegó a Televisa con una dura confesión sobre el terror que vivió la mayor parte del 2024, ya que hubo alarma de un posible cáncer en la médula ósea, conocido como leucemia. El histrión declaró en vivo del programa Hoy su médico le mandó estudios urgentes tras su hospitalización, y para el medio Hola USA, rompió en llanto al hablar del terrible diagnostico.

Soto el pasado miércoles 19 de febrero, apareció ante las cámaras del programa Hoy, prometiendo que pronto se enterarían de lo terrible que lo pasó el 2024 con temas de salud que lo llevaron a pensar lo peor en su vida, después de haber tenido una crisis en El Precio de la Fama que lo llevó a ser hospitalizado. Ahora, durante su presencia en vivo del matutino antes mencionado para hablar de sus proyectos, confesó lo terrible que la pasó con una de dichas crisis.

Gabriel en su entrevista con Tania Rincón y Galilea Montijo, declaró que pasó varios meses con problemas muy fuertes, pues además de la presión alta, también tuvo una elevación de plaquetas alarmantes, que llevó a pensar que podría padecer de leucemia y fue sometido a muchos estudios, como una punción de médula ósea: "Tuve presión alta mucho tiempo, nivel de plaqueta de la sangre muy alta, a triple del nivel que debe de ser, y el nivel de plaquetas alta indica una cosa no muy favorable, me tuve que hacer una punción a la médula ósea".

Según lo relatado por el actor de Mi Camino Es Amarte, comenzó con síntomas de una gripe, pero como no se le quitaba el dolor, decidió hacerse unos estudios, donde la doctora vio algo tan alarmante que le pidió fuera a urgencia, y ahí empezó su tortura de cuatro meses, hasta que hace poco le dijeron que no tenía cáncer: "Mi doctora me dijo 'mañana te vienes a urgencias', porque las plaquetas altas es un indicador delicado, y a los tres o cuatro meses me hicieron la punción, afortunadamente salí bien, hoy por hoy estoy mejor que nunca, con la salud al 100 gracias a mi doctora". No reveló cual fue la causa de su mal.

De la misma manera, mediante la cuenta de Instagram de Hola USA!, Gabriel confesó que en los meses que no podían controlar su presión y tenía la alarma de leucemia, entró en una depresión muy profunda de la que logró salir gracias a sus dos hijas con Geraldine Bazán: "Caí en una depresión, dejé de hacer muchas cosas que normalmente son parte de mi esencia, y las personas que estuvieron para mi, que me ayudaron, en primer lugar fueron mis hijas, siempre estuvieron ahí, al lado mío".

Gabriel confiesa entró en depresión. Instagram @holausa

Fuente: Tribuna del Yaqui