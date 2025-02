"Ubícate ridícula": Tunden a Irina Baeva por anunciar que tramitó la nacionalidad mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz rusa Irina Baeva de nueva cuenta está protagonizando una controversia pero no por su polémica vida amorosa, sino por el anuncio que acaba de hacer en sus redes sociales. Resulta que la también modelo e influencer informó que inició el trámite para conseguir la nacionalidad mexicana y decenas de internautas se le fueron encima, haciendo burlas y comentarios negativos en su contra.

Como se sabe, en las últimas semanas la villana de melodramas como Soltero con hijas había acaparado los titulares de la prensa por su posible vínculo sentimental con el empresario Giovanni Medina, padre del hijo de Ninel Conde. Ignorando este fuerte rumor, la artista rusa usó su cuenta oficial de Instagram para avisar a sus seguidores que estaba buscando convertirse en mexicana luego de años residiendo en este país.

Vestida con un suéter rojo, Irina dio su emotivo discurso a los mexicanos: "Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti, por tu gente, porque te quiero. Por eso hoy he decidido ser parte de México. Hoy he decidido realizar trámites necesarios para ser mexicana. ¡Muchas gracias!", mencionó la rusa en el clip. Aunque ella limitó los comentarios de su publicación, los usuarios han usado las cuentas del programa Sale el Sol para lanzarse contra Baeva, a quien tacharon de ridícula e incluso recomendaron regresar a su país.

Que se ubique, ¿o quiere que le hagamos un mole?".

Oila, si en México nadie la quiere".

¿Es neta ridícula?".

Ahorita no andamos haciendo favores".

Irina Baeva hizo este importante anuncio a solo unas horas de que su exprometido, Gabriel Soto, revelara en diversas entrevistas que el año pasado vivió una situación complicada de salud que lo hizo caer en depresión. El galán de Televisa aseguró que mientras lidiaba con un posible diagnóstico de leucemia, que por fortuna solo fue una falsa alarma, tomó la decisión de finalizar su romance con Baeva.

El miedo te ciega, te obstruye la visión de muchas cosas y la depresión también es una cuestión compleja..." creo que pude haber manejado las cosas de una manera distinta, sin embargo, sentí que vibrábamos en mundos diferentes… y eso fue lo que me llevó a tomar decisiones equivocadas con las que lastimé a mucha gente, incluido a mí mismo", dijo Soto a la revista ¡HOLA!.

Como se recordará, fue el propio Gabriel quien en junio de 2024 informó públicamente que su relación sentimental con Irina había finalizado, publicando un comunicado firmado por ambos. Luego la actriz rusa salió a decir que ella no estaba enterada de la publicación y afirmó que el fin de su noviazgo no fue por mutuo acuerdo. Asimismo, Baeva informó que se habían casado de forma simbólica, pero Soto salió a desmentirla, aunque luego se retractó pues ella filtró las fotos del momento.

Gabriel Soto e Irina Baeva se casaron de forma simbólica

Fuente: Tribuna