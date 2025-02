Acabó en manicomio: Actriz sufre muerte en brutal accidental y llena de tristeza a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida y talentosa actriz reapareció en Televisa como invitada especial del programa Montse&Joe y contó su experiencia tras haberse internado en un hospital psiquiátrico luego de presenciar la muerte de su madre en un brutal accidente. Se trata de Minnie West, quien habló como nunca antes acerca del proceso psiquiátrico al que se sometió luego de ser testigo del terrible accidente en el que murió su mamá, Amparo Serrano.

Como se sabe, la empresa también conocida como 'Amparín' perdió la vida en agosto del 2022 luego de haber caído desde un balcón en su casa. Minnie y su pequeña sobrina fueron testigos de este escalofriante momento, el cual dejó a la joven intérprete con varias secuelas. Durante su plática con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, la actriz de 31 años aseguró que reponerse de ese momento no ha sido fácil:

Yo estuve en un psiquiátrico en serio y siento que soy buena persona, sí con trastorno de estrés postraumático pero puedes mejorar en esas cosas, puedes controlarlo, sí puedes llevar una vida", explicó.

Asimismo, West declaró que su internamiento en el psiquiátrico le cambió la vida: "Es que lo quieras hacer tú, porque si lo hace alguien más no funciona". Al escuchar su relato, Oliver explicó que ella se puso en contacto con la actriz cuando supo que la estaba pasando mal: "No nos conocíamos y yo sentí mucha empatía por ti y te escribí, porque conocía a tu mamá, conocía a tu papá y sentí muy feo lo que te pasó, y hasta te recomendé un libro, por eso supe que te fuiste al psiquiátrico".

La artista que empezó su carrera actuando en un capítulo de La Rosa de Guadalupe agradeció este gesto de Montse: "Qué tipaza por escribirme, porque hay gente que por no querer recordarte no te escribe y no tiene ese acercamiento". Además, Minnie relató ante las cámaras que luego de notar que tenía pensamientos suicidas, decidió que lo mejor era internarse en una clínica:

Yo sentí que ya no tenía control sobre mí, estuve a punto de aventarme de unas escaleras y dije 'esto no soy yo'... realmente dije 'yo no puedo estar aquí'".

Finalmente, la estrella de la serie Eva la Trailera se sinceró y contó cómo fue el momento en que su madre cayó del balcón: "Tengo estrés postraumático porque sí, sí la ví (a mi mamá) junto con mi sobrina que tenía como 6, entonces peor porque estaba tratando de que ella no viera eso, fue horrible". Minnie además reiteró la importancia de dejar atrás el tabú de la terapia y dijo que ella es un claro testimonio de que sí funciona.

Me sirvió mucho internarme porque de 16 pastillas que estaba tomando me bajé como a tres, para mí la terapia es súper importante".

