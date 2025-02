Atala Sarmiento regresa a TV Azteca y llora la muerte de Daniel Bisogno: "Es una pesadilla"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 21 de febrero decenas de personalidades y miembros del medio artístico se sumaron a las despedidas para Daniel Bisogno, quien falleció ayer jueves a la edad de 51 años luego de haber enfrentado duras complicaciones de salud tras ser sometido a un trasplante de hígado en 2024. Una de las primeras en reaccionar a esta pérdida fue Atala Sarmiento, quien rompió en llanto al hablar de su fallecido excompañero.

Además de que usó su cuenta de Instagram para recordar algunas anécdotas con el querido conductor de Ventaneando, la periodista también dio una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría vía llamada telefónica. Pese a que Atala abandonó las filas de TV Azteca en medio de un fuerte pleito con Pati Chapoy y el mismo Bisogno, en su regreso a la empresa no hizo más que recordar con cariño su etapa como parte de Ventaneando.

Cuando Ricardo Casares, quien también trabajó en el vespertino de espectáculos, se enlazó con Sarmiento, ella reveló estar devastada: "No sé qué decir, me parece que estoy viviendo una pesadilla. Despertarme esta mañana con esa noticia ha sido espantoso, no sé cómo he podido aguantar todo el día. Llevo todas estas horas intentando ser funcional, pero es muy difícil", dijo la presentadora que ahora reside en Barcelona.

Además, Atala compartió que fue su esposo David Rodena quien le comunicó la triste noticia de la partida de Daniel: "En el momento en el que me dijo David, no pude recordar ninguna historia, solo podía llorar, estaba muy descompuesta, pero después sí que vinieron a mi mente muchos recuerdos con Daniel, especialmente cuando cantábamos juntos nuestros coros religiosos, les llamábamos nuestros clásicos, cuando cantábamos las canciones de Raphael juntos", recordó.

Atala Sarmiento se despidió de Daniel Bisogno con un emotivo mensaje

Después de llorar la partida de su incondicional en Ventaneando, la cuñada de Jimena Pérez 'La Choco' también habló sobre la cercanía que pudo tener con Daniel: "Recordé un viaje que hicimos a Los Ángeles y a Phoniex, donde hicimos una gira promocional de Azteca América y en ese viaje Daniel me dejó ver una parte muy vulnerable que nunca había visto y yo creo que no era fácil que abriera a cualquier persona, en ese viaje Daniel me tuvo mucha confianza y nos unió mucho".

Me siento muy privilegiada de haber vivido todas las cosas maravillosas que viví con Daniel", agregó.

Finalmente, Sarmiento compartió una de las anécdotas más divertidas que tiene con Daniel y dijo que esta se rememora a un viaje que hizo todo el equipo de Ventaneando a Mazatlán, Sinaloa. La conductora explicó que 'El Muñe' la dejó en vergüenza con la élite política sinaloense porque la acusó de ser 'ratera' y le jugó una broma al ponerle las sobras de la cena en su bolsa, exhibiéndola frente a todos.

Fuente: Tribuna