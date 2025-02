¿Desmiente a Angélica Rivera? Diego Klein revela la verdad del romance con 'La Gaviota'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la revista Caras asegurara que mantiene una relación sentimental con Angélica Rivera, el actor Diego Klein, ha decidido romper el silencio y revelar la verdad de su romance, por lo que se pronunció en redes sociales para rechazar estas afirmaciones. Al igual que la actriz, Klein negó cualquier tipo de relación amorosa fuera del ámbito laboral y destacó que su amorío con 'La Gaviota' es únicamente profesional y de amistad.

El actor comenzó su declaración mostrando su sorpresa ante la difusión del rumor, dejando claro que la versión publicada por Caras es completamente falsa: "Cuando crees que ya el mundo no te puede sorprender… ¡te sorprende!. Ayer, como una bomba, salió por todos lados que mi compañera de la serie Con Esa Misma Mirada, Angélica Rivera y yo tenemos una relación de pareja, fuera del ámbito del set. Me quedé helado pues ESTO NO ES VERDAD”.

Klein resaltó el profesionalismo de la exactriz de Televisa y la conexión que lograron en pantalla como actores, pero insistió en que su relación se basa en el respeto y la admiración mutua, que nada tenía que ver que hubiera sentimientos de índole amoroso o sexual entre ellos, sino que ambos pusieron todo su amor y su talento para darle vida a una historia maravillosa, que fue lo que les conquistó para realizarla.

Angélica Rivera es la mejor compañera de trabajo que he tenido en mi vida y lo digo haciéndome responsable 100% de estas palabras. Vivimos un proceso maravilloso en la serie: de parte de los dos hubo un compromiso absoluto, un gran respeto y amor hacia la historia que íbamos a realizar. Esta complicidad profesional, que fuimos construyendo en el trabajo diario, permeó todo el tiempo, y yo también creo que redundó en beneficio directo en la historia que estábamos contando", externó el actor.

El actor explicó que el vínculo con Angélica Rivera se fortaleció debido a la exigencia de sus roles protagónicos en la telenovela, pero que esto no significa que exista una relación sentimental: "Como sucede en la vida en general cuando uno comparte una pasión profesional, nuestra amistad y cariño se fue fortaleciendo". Además, enfatizó que la historia que ambos interpretan en la serie es la de una pareja que enfrenta múltiples desafíos para estar junta, lo que pudo haber dado pie a especulaciones.

La historia que contamos es una historia de amor que atraviesa todo tipo de obstáculos y paradigmas. Nuestra misión fue contar esta historia de la mejor manera… y lo hicimos. Quedó una historia preciosa entre Eloísa y Pablo Casas. Y como una buena historia de amor, generará conversaciones y reflexiones a los ojos de la actualidad", agregó.

Finalmente, Klein dejó claro que su relación con la exesposa de Enrique Peña Nieto es de amistad y que ambos comparten un profundo respeto por su trabajo en la serie: "Ahora bien, aclaro que mientras este proceso sucedía, lo único que se formó entre nosotros fue una amistad increíble y una profunda admiración por el trabajo que cada uno estaba realizando". El actor cerró su mensaje con una invitación al público a ver la serie y destacó que su estreno ya está generando conversación sobre temas importantes.

Y si compartimos algún amor, es por esta serie que pronto podrán disfrutar y que, como pueden ver, ya está haciendo que se hable de temas importantes. ¡Nos vemos en el estreno de Con esa misma mirada!", concluyó.

Con estas declaraciones, tanto Angélica Rivera como Diego Klein han desmentido categóricamente los rumores sobre una relación amorosa, dejando en claro que su única conexión es la pasión por su trabajo en la actuación.

