"Lloró mucho": Hija de Daniel Bisogno ya sabe de su muerte; confirman que está destrozada

Ciudad de México.- Hace algunos momentos Cristina Riva Palacios, última esposa de Daniel Bisogno, dio una entrevista exclusiva a Pati Chapoy en el programa Ventaneando para hablar acerca del doloroso fallecimiento del conductor. De forma sincera y abierta, la exesposa del 'Muñeco' compartió que su hija Michaela Bisogno ya está enterada de la muerte de su padre y explicó que la niña de 8 años se encuentra muy afectada por la noticia.

La tercera esposa de Daniel, de quien se divorció en 2019, compartió que la pequeña fue avisada sobre la muerte de su papi la mañana de este viernes, ya que ella se mantuvo ocupada ayer jueves en el hospital donde falleció el presentador. Sobre cómo le dio la noticia, la ex de Daniel relató:

Sí, sí, Michaela sabe desde hoy en la mañana... Fue muy bonito cuando le dije a Michaela, obviamente lloró muchísimo, muchísimo, lloramos mucho, está muy muy triste".

Sin embargo, Cristina resaltó que por otro lado también se encuentra tranquila de saber que 'El Muñeco' ya está descansando, debido a que sus últimos meses de vida fueron muy complicados a raíz de todos sus problemas de salud: "También sabía que su papi ya estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera… Michaela le tocó ver a su papi como ya no era su papi como antes, ya sufría, ya no era el mismo papi que se burlaba de absolutamente todo".

Con la voz entrecortada, Riva Palacios recordó algunos de los conflictos que tuvo con Daniel por la crianza de su pequeña: "Michaela es idéntica a su papá, no hay forma de mirar que es su papá... siempre estuvo con ella, con una sonrisa, lo que ella quería, su papá decía así. Los pleitos que teníamos era que yo le decía: 'Daniel ponle algún límite' y el decía 'es mi princesa, ella siempre puede todo'".

Asimismo, la exagente de ventas de TV Azteca aprovechó para resaltar que pese a que tenía años divorciada de Daniel, siempre tuvieron una gran relación, por lo que tuvo la oportunidad de platicar con el conductor antes de su muerte. "Yo ayer estuve en el hospital, gracias a Dios, la familia siempre me permitió estar con él, también yo, tenemos un vínculo que nos va a permitir siempre estar juntos".

Sobre cuáles fueron las últimas palabras que tuvo para el conductor, su exesposa dijo: "Yo fui, hablé con él antes de que pasara todo, me despedí, muy bonito, le dije que fue el mejor hombre del mundo, el mejor papá, Michaela no pudo haber tenido más suerte en este mundo de tener a ese papá".

Además, Cristina compartió si tiene algo planeado para el cumpleaños de Michaela que será el próximo 26 de febrero: "La verdad, voy a esperarme a que me diga qué es lo que ella quiere, yo creo que ahorita no puedo yo ponerme en sus zapatos, es una niña muy chiquita, aunque sí, ella reacciona como adulto, al final yo creo que ella va a tener que dictar la pauta. No vamos a dejar pasar el día claramente, lo vamos a festejar todos en familia, ella quiere a todo mundo, quiere a sus tíos, quiere a los tíos de mi lado, a los tíos del lado de Daniel, quiere mucho a su abuelo, quiere a su primo, quiere a su mamá, y claro que vamos a hacer algo".

Fuente: Tribuna