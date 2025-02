Murió intubado: Así fueron las últimas horas de Daniel Bisogno; estremece su última voluntad

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 21 de febrero el conductor Alex Bisogno, también conocido como Alex B, rompió el silencio para hablar sobre la muerte de su famoso hermano en una entrevista exclusiva con Ventaneando, donde se sinceró y contó los difíciles momentos que están viviendo como familia a raíz de esta triste situación. Además, el también reportero reveló cómo fueron las últimas horas con vida de Dani.

Alex se enlazó en una llamada telefónica con el programa Ventaneando durante el homenaje que se le estaba rindiendo en vivo y tras haber sido incondicional del 'Muñeco' durante toda su lucha por recuperar su salud, no pudo evitar romper en llanto: "¿Qué te puedo decir?, en este momento tan doloroso que nos estamos muriendo en vida Pati… Estos meses, evidentemente, si no es que estos años, porque son dos años atrás que tuvimos que empezar a luchar contra una enfermedad muy fuerte, muy triste y devastadora".

El deceso no fue como, al final, no fue como nosotros hubiéramos querido, pero como siempre le dije a Daniel en todo momento, somos un gran equipo y estamos en esto juntos hasta las últimas y así fue hasta mi último suspiro", agregó.

Ante la duda sobre si pudo despedirse de su hermano, Alex contó que durante los últimos días su hermano había tenido una mejoría, pero ayer jueves las cosas se complicaron: "Sí, Pati, mira, Daniel había tenido una mejora en los últimos tres días y la verdad es que estábamos muy ilusionados, muy emocionados porque Daniel estaba reaccionando bien a los medicamentos…Al final el último cambio que le hicieron la mejora fue abismal".

Y aunque han evitado revelar la causa exacta de su muerte, el exconductor de Al Extremo dijo que su deceso ocurrió por una severa bacteria: "Empezó a hacer él otra vez porque tuvimos varios días dormido y finalmente algo pasó. Lamentablemente, esta infección creció en todo su organismo. Esta maldita bacteria fue dañando otras partes de su cuerpo, otros órganos vitales y Daniel hasta sus últimas consecuencias, hasta el último momento luchó como un guerrero porque así fue".

Además, Bisogno relató que Daniel falleció después de haber sido intubado y reveló que su hermano jamás se enteró que estaba viviendo sus últimos días de vida: "Tuvieron que intubarlo, prácticamente de emergencia, pero antes de que eso sucediera, platicamos con él, le dijimos lo mucho que lo queríamos, lo orgullosos que estábamos de él. Lo abrazamos, él estaba perfectamente consciente, no entendía bien qué estaba pasando".

Evidentemente el panorama lo teníamos nosotros, porque los médicos nos lo habían dicho, pero no se lo compartieron a él para no angustiarlo, pero ya no había más que hacer por él", declaró.