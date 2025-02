Tenía miedo a morir: Así confesó Daniel Bisogno su última voluntad en vivo en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer jueves 20 de febrero se confirmó la lamentable noticia que ninguno de los fans de Daniel Bisogno quería escuchar: El conductor falleció a los 51 años luego de haber enfrentado graves problemas de salud desde el año 2023 y tras haber sido sometido a un trasplante de hígado en septiembre pasado. Años antes de enfermar, el también actor había confesado públicamente lo mucho que temía morir.

En el 2018, mucho tiempo antes de que fuera diagnosticado con cirrosis en etapa avanzada, Daniel habló sobre su miedo a la muerte en una entrevista con Alberto Tavira. "Fíjate que procuro no pensar en el final aunque lo tengo presente diario", dijo 'El Muñe' cuando el entrevistador le recordó que todos morirán. Y ante la pregunta de si temía volverse viejo, el conductor de TV Azteca respondió:

Mucho, la vejez sí es algo que me pone tenso, lo veo con mis papás, que empiezan a perder capacidad para algunas cosas o reflejos, memoria, sí de repente es algo que da miedo".

Respecto al momento de su partida, el famoso mencionó: "La muerte es algo que da mucho miedo porque además soy muy escéptico y no soy creyente, entonces es aventártela de Hidalgo, cuando la gente cree en más cosas es más fácil entenderle, pero yo soy de los que dice que cuando la vida se acaba, se acaba". Finalmente, Beto cuestionó a Dani sobre qué objeto se llevaría si hubiera vida después de la muerte y él mencionó algo que le recordara a Michaela, su única hija.

Me llevaría el chupón de mi hija para que donde vaya nunca se me olvide la experiencia de ser papá".

Daniel también habló de su miedo a morir en Ventaneando

El año pasado, mientras anunciaba en Ventaneando que era candidato para recibir un trasplante de hígado, el exnovio de Andrea Escalona también reveló su miedo a la muerte y dijo que le daba pánico ser sometido a esta cirugía de alto riesgo: "Cuando me dijeron que necesitaba un trasplante de hígado, me llené de terror. Pero el médico que realizará la operación realiza tres trasplantes al día, lo que me ha tranquilizado mucho", explicó.

Asimismo, Bisogno reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva tras enfermar: "Ahora valoro más la vida y quiero estar con mi hija". Además, el controversial conductor indicó cuál era su último deseo y se refirió a cómo quería ser recordado: "Aunque siempre he tenido miedo a la muerte, me gustaría que la gente me recuerde con una sonrisa. Siempre he trabajado para divertir a mi público".

El único deseo de Daniel Bisogno era vivir para ver crecer a su hija

Fuente: Tribuna