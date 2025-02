Arturo Carmona se pronuncia furioso a violencia contra Alicia Villarreal y responde a hate

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas y presentador, Arturo Carmona, ha decidido emplear sus redes sociales para finalmente romper el silencio sobre su presunto apoyo a Cruz Martínez, y con un contundente mensaje se pronuncia furioso sobre la violencia física a su exesposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, dejando en claro que se encuentra de su lado, y responde al hate del que fue víctima.

Después de que la intérprete de Te Aprovechas interpusiera una denuncia en contra del exmiembro y ahora productor musical de los Kumbia Kings, comenzó a decirse que tanto su hija como el padre de ella, Arturo, estaban del lado de Cruz, pues en redes sociales, Martínez compartió el mismo mensaje que ambos sobre el karma y una fotografía de la primogénita de la cantante con el actor de Televisa.

Como era de esperarse, con esa teoría se lanzaron en contra de los dos Carmona por darle la espalda a la mujer que deberían apoyar. Ante esto, Melenie Carmona fue la primera en reaccionar y con un video dejó en claro que su la participante de Juego de Voces le pidió se mantuviera al margen del escándalo, destacando que no tenía porque salir a publicar nada, pues apoyar a su madre no es eso: "¿Para ustedes apoyar es subir una foto, un post en Instagram? Eso no es apoyarla. Para mí, como su hija, eso no es apoyo. Eso nada más sería alimentarlos a ustedes. Es lo que ustedes quieren ver".

Ahora, este sábado 22 de febrero, el expresentador del programa Hoy, se mostró igual de molesto que su única hija y mediante su cuenta de Instagram pidió respeto y que dejen de juzgarlos sin saber la verdad, mencionando que no tienen porque hacer publicaciones sobre el tema para demostrar con quién están en ese momento: "Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos. Por eso nadie puede opinar, ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada, solo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo".

Finalmente, el exhabitante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, destacó al ser un asunto tan delicado, como lo es la violencia intrafamiliar y de género, él no puede salir a comentar como si nada, por lo que pide privacidad, respeto y agradece el apoyo a su familia: "Es un tema sumamente delicado, que no se puede comentar a la ligera, espero entiendan y comprendan, puesto que ustedes como nosotros, merecemos respeto, y gracias siempre por sus muestras de apoyo, comprensión e interés, así como el cariño incondicional".

