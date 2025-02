Britney Spears paga más de 2mdd en facturas legales de su padre tras acuerdo sobre su tutela

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Britney Spears saldó las facturas legales de su padre, Jamie Spears, como parte del acuerdo alcanzado tras años de disputas legales relacionadas con la tutela que controló su vida durante 13 años. La icónica estrella del pop, de 43 años, pagó un total de 2,12 millones de dólares para cubrir los honorarios legales de su padre, de 71 años, según documentos judiciales obtenidos por People. El pago se realizó después de que ambas partes llegaran a un acuerdo en febrero de 2024 ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, resolviendo así todas las disputas vinculadas a los procedimientos de la tutela.

El acuerdo estipula que ninguna de las partes admite hechos, reclamaciones, responsabilidades o mala conducta, y que ambas, a través de sus respectivos abogados, participaron en la redacción del documento legal, renunciando a cualquier derecho de apelación. "Fue un gran resultado para Britney porque también evitó la posibilidad de testificar en la corte, algo que no deseaba hacer, y esquivó un circo mediático", afirmó una fuente cercana a la cantante.

Para quien no lo sepa, Jamie Spears asumió el control total de la vida y las finanzas de Britney en 2008, tras una serie de crisis públicas relacionadas con la salud mental de la artista. Lo que comenzó como una medida temporal, eventualmente se convirtió en un régimen permanente a finales de ese mismo año.

A pesar de que la cantante continuó trabajando bajo lo que se describió como un "modelo de negocio híbrido", donde generaba millones de dólares con giras y residencias en Las Vegas, no tenía poder alguno sobre sus decisiones personales. Según The New York Times, cada aspecto de su vida era monitoreado, desde con quién podía relacionarse hasta sus compras diarias, incluidas simples bebidas de Starbucks.

La situación alcanzó un punto crítico cuando Britney reveló en una audiencia judicial que había sido obligada a tomar anticonceptivos y medicamentos en contra de su voluntad. "Mi padre y todos los involucrados en esta tutela deberían estar en la cárcel", declaró la artista en ese momento. Aunque el ex abogado de Britney, Mathew S. Rosengart, no hizo comentarios sobre el reciente acuerdo, la cantante compartió un momento especial con él en redes sociales, expresando su emoción por su reencuentro. "¡Dios mío, hacía tanto tiempo que no lo veía! Fue un día increíble", escribió Spears, acompañada de fotos y videos de la reunión.

Por otro lado, el abogado de Jamie Spears, Alex M. Weingarten, aseguró que su cliente estaba satisfecho con el cierre del caso. "Jamie está encantado de que el caso se haya resuelto. Solo ha querido lo mejor para Britney, a quien ama profundamente. Su trabajo como tutor ha sido finalmente reivindicado", declaró. Con este acuerdo, Britney Spears cierra un capítulo doloroso de su vida, centrando su energía en recuperar su autonomía y seguir adelante, mientras sus seguidores continúan apoyándola en su camino hacia la libertad total.

